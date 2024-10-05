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Kalbi ve Mantığı Arasında Kalanlar İçin Rehber Olabilecek 10 Tavsiye

etiket Kalbi ve Mantığı Arasında Kalanlar İçin Rehber Olabilecek 10 Tavsiye

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
05.10.2024 - 22:01

Yaşamımız boyunca karşılaştığımız sorunlarda kalp mi yoksa mantık mı diye ikileme girip kara kara düşündüğümüz zamanlar elbet olmuştur. Eğer şu an bu durumun içindeyseniz size bir rehber kılavuzu ile geldik!

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1. Bu savaşın bir kazananı olmadığını bilerek bir seçim yapmalısın...

Aslında hiçbir zaman doğru seçenek diye bir seçim olmayacak çünkü neyi seçersen seç aklın hep diğer seçenekte kalacak. Bu yüzden seni en çok rahatlatacak seçimi yapmalısın.

2. Kendini en iyi tanıyan sensin...

Hangi seçimi yaparsan yap onun sonuçlarını ömür boyu yaşayacak olan sensin. Bundan dolayı yalnızca bir ömür boyu mutlu olacağın seçimi yapmalısın. Kendi karakterini iyi tart seni en çok hangi seçim tatmin edecekse o seçimi yap!

3. Her seçeneği kafanda kurmalısın...

Kalp ve beyin arasında dağlar kadar fark varmış gibi görünse de ikisi de birbirinden ayrılamaz. Eğer vereceğin karar birbirinden ayrı iki zıt noktadaysa, ikisini de seçmeyip dengeli bir yaklaşım sergileyebilirsin.

4. Hayatını etkileyen bir karar için acele etmene gerek yok...

Belki de tüm hayatını etkileyecek önemli bir karar veriyorsun. Vicdanını en rahat ettirecek kararı verene kadar kendine zaman tanı ve acımasız olma. Hem kalbini hem de mantığını dinlediğinde neler olabileceğini düşünmek için bol bol zamanın var!

5. Durumu değerlendirmek için dostlar meclisini topla...

Objektif bir karar vermekte zorlanıyorsan, arkadaşlarından yardım isteyebilirsin. Bu güvendiğin ya da düşüncelerine güvendiğin bir insan da olabilir. Olayların içindeyken objektif bakmak zor olabiliyor. Belki de sana söylenen bir söz, aklında bir ışık yakar.

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6. Geçmiş hatalarını düşünebilirsin.

Eğer geçmişine baktığında benzer bir durum yaşadıysan seçimlerini düşünerek tekrardan değerlendirebilirsin. Daha önceki kararlarının seni ne derece mutlu ettiğini düşün. Bu şu anki kararını da olumlu olarak etkileyebilir.

7. Kendine sorular sormaktan kaçmamalısın.

Bu ikilemden bir an önce kurtulmak istiyorsan kendine kalbinin sesini dinlediğinde ya da mantığını konuşturduğunda neler olabileceğine dair sorular sorarak daha gerçek cevapları kendine verebilirsin. Yanıtlardan korkmuyorsan, kendine en çok korktuğun soruyu sor.

8. Gerekirse karakterinden ödün ver.

Bu tür zor kararlarda kendini kapatmak yerine biraz daha esnek tutabilirsin. Sonucu ne olursa olsun, inandığın yolu tercih ettin. Bazı durumlarda kalbini, bazı durumlarda da aklını seçerek de esnek bir tutum sergileyebilirsin.

9. Uzun vadeli olarak sonuçları düşünebilirsin.

Verdiğin karar belki seni şu an mutlu ya da mutsuz edebilir fakat uzun vadede düşündüğünde senin iç huzurunu sağlamayacaksa kararını bir kere daha gözden geçirmelisin. Çünkü şimdi geçici, kalıcı olan şey ilerisidir. 5 sene sonraki sen bu kararından hoşlanmayacaksa diğer seçeneğe bir şans verilebilir.

10. Tercihini yaptıysan, kendine güven ve arkana yaslan!

Sen kendini en iyi tanıyan kişisin ve bir karar verdiysen arkasında durmaya bak! Kararlarına güvenmek, sürekli verdiğin kararın doğrusunu yanlışını sorgulamanın da önüne geçer. Biz senin arkandayız!

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