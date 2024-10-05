Kalbi ve Mantığı Arasında Kalanlar İçin Rehber Olabilecek 10 Tavsiye
Kalbi ve Mantığı Arasında Kalanlar İçin Rehber Olabilecek 10 Tavsiye
Yaşamımız boyunca karşılaştığımız sorunlarda kalp mi yoksa mantık mı diye ikileme girip kara kara düşündüğümüz zamanlar elbet olmuştur. Eğer şu an bu durumun içindeyseniz size bir rehber kılavuzu ile geldik!
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1. Bu savaşın bir kazananı olmadığını bilerek bir seçim yapmalısın...
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2. Kendini en iyi tanıyan sensin...
3. Her seçeneği kafanda kurmalısın...
4. Hayatını etkileyen bir karar için acele etmene gerek yok...
5. Durumu değerlendirmek için dostlar meclisini topla...
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