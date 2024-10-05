Kalbi ve Mantığı Arasında Kalanlar İçin Rehber Olabilecek 10 Tavsiye

Verdiğin karar belki seni şu an mutlu ya da mutsuz edebilir fakat uzun vadede düşündüğünde senin iç huzurunu sağlamayacaksa kararını bir kere daha gözden geçirmelisin. Çünkü şimdi geçici, kalıcı olan şey ilerisidir. 5 sene sonraki sen bu kararından hoşlanmayacaksa diğer seçeneğe bir şans verilebilir.