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Kadınların Orgazm Taklidi Yapmalarının Altında Yatan Psikolojik Sebepler

etiket Kadınların Orgazm Taklidi Yapmalarının Altında Yatan Psikolojik Sebepler

Pelin Hazer
Pelin Hazer - Onedio Üyesi
02.10.2024 - 23:13

Kadınlar bazen cinsel ilişki sırasında orgazm olmuş taklidi yapabilmektedirler. Gelin sebeplerine bir göz atalım.

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1. Partnerin duygularını korumak

1. Partnerin duygularını korumak

Birçok kadın, partnerini memnun etmek veya partnerinin egosunu zedelememek amacıyla orgazm taklidi yapar. Özellikle heteroseksüel ilişkilerde, kadınların partnerlerine cinsel performanslarıyla ilgili olumlu geri bildirim vermeye çalıştıkları bulunmuştur. Kadınlar, partnerlerinin kendilerini yetersiz veya başarısız hissetmemesi için orgazm olmuş gibi davranabilirler.

Destekleyici Çalışma: Bir araştırmada, kadınların %67'sinin partnerini üzmemek veya ilişkide çatışma yaratmamak amacıyla orgazm taklidi yaptığı tespit edilmiştir (McClelland, 2011).

2. Toplumsal beklentiler ve cinsel roller

Cinsellikte erkeklerin tatmini sıklıkla ön plana çıkarılırken, kadınların tatmini zaman zaman göz ardı edilebiliyor. Bu kültürel normlar, kadınların cinsel ilişkiler sırasında orgazm olması gerektiğine dair bir baskı yaratabilir. Bu da kadınların, 'cinsel ilişki başarılı geçti' izlenimini vermek adına orgazm taklidi yapmasına yol açabilir.

Destekleyici Çalışma: Bir çalışmada, kadınların cinsellik konusunda toplumdan gelen performans baskıları nedeniyle orgazm taklidi yaptıkları belirtilmiştir. Toplumun kadınlara yüklediği 'cinsel partneri memnun etme' rolünün, orgazm taklidine zemin hazırladığı gösterilmiştir (Levin, 2017).

3. Cinsel ilişkiyi sonlandırma isteği

Kadınlar bazen cinsel ilişki sırasında fiziksel ya da duygusal bir rahatsızlık yaşadıklarında, ilişkiyi sonlandırmak amacıyla orgazm taklidi yapabilirler. Bu, özellikle kadınların cinsel ilişki sırasında orgazm olmalarının daha uzun sürebildiği durumlarda yaygın olabilir. İlişkinin daha hızlı sona ermesi için orgazm taklidi yapılabilir.

Destekleyici Çalışma: Bir çalışmada, kadınların cinsel ilişkiyi hızla bitirmek amacıyla orgazm taklidi yaptıkları ortaya çıkmıştır. Katılımcıların %35'i, cinsel isteksizlik durumlarında bu yöntemi kullandıklarını bildirmiştir (Muehlenhard & Shippee, 2010).

4. Özgüven ve kaygı

4. Özgüven ve kaygı

Bazı kadınlar, cinsel ilişkide kendilerini yeterli hissetmeyebilir ya da orgazma ulaşamamanın getirdiği bir stres ve kaygı yaşayabilirler. Bu tür kaygılar, orgazm taklidine yol açabilir, çünkü orgazm olamama durumu, özgüven kaybına neden olabilir. Özellikle performans kaygısı olan kadınlar, orgazm taklidi yaparak bu baskıyı azaltmaya çalışabilirler.

Destekleyici Çalışma: Bir çalışmada, orgazm taklidinin kadınların cinsel özgüvenlerini yükseltmek amacıyla yapıldığı gösterilmiştir. Performans kaygısı yüksek olan kadınların daha sık orgazm taklidi yaptığı görülmüştür (Ellsworth & Bailey, 2013).

5. Tatmin olmuş görünme isteği

Kadınlar, partnerleriyle olan ilişkilerini güçlendirmek ve daha iyi bir bağ kurmak için orgazm taklidi yapabilirler. Partnerlerinin cinsel yeteneklerini övmenin ilişkiyi daha tatmin edici hale getireceği düşünülebilir.

Destekleyici Çalışma: Bir çalışmada, kadınların %48'inin ilişkiyi tatmin edici ve mutlu göstermek amacıyla orgazm taklidi yaptıkları tespit edilmiştir (Schweitzer & Yanagida, 2020).

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6. Kadının kendi cinsel tatmini

Bazı kadınlar orgazm olamadıklarında, bu durumu kişisel bir yetersizlik olarak değerlendirebilirler ve bu yüzden orgazm taklidi yaparak durumu 'normalleştirmeye' çalışabilirler. Bu, toplumsal cinsiyet normlarına uyum sağlama veya kendi cinsel tatminsizliğini kabul etmekten kaçınma çabası olabilir.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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