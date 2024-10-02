Kadınların Orgazm Taklidi Yapmalarının Altında Yatan Psikolojik Sebepler
Kadınlar bazen cinsel ilişki sırasında orgazm olmuş taklidi yapabilmektedirler. Gelin sebeplerine bir göz atalım.
1. Partnerin duygularını korumak
2. Toplumsal beklentiler ve cinsel roller
Cinsellikte erkeklerin tatmini sıklıkla ön plana çıkarılırken, kadınların tatmini zaman zaman göz ardı edilebiliyor. Bu kültürel normlar, kadınların cinsel ilişkiler sırasında orgazm olması gerektiğine dair bir baskı yaratabilir. Bu da kadınların, 'cinsel ilişki başarılı geçti' izlenimini vermek adına orgazm taklidi yapmasına yol açabilir.
Destekleyici Çalışma: Bir çalışmada, kadınların cinsellik konusunda toplumdan gelen performans baskıları nedeniyle orgazm taklidi yaptıkları belirtilmiştir. Toplumun kadınlara yüklediği 'cinsel partneri memnun etme' rolünün, orgazm taklidine zemin hazırladığı gösterilmiştir (Levin, 2017).
3. Cinsel ilişkiyi sonlandırma isteği
Kadınlar bazen cinsel ilişki sırasında fiziksel ya da duygusal bir rahatsızlık yaşadıklarında, ilişkiyi sonlandırmak amacıyla orgazm taklidi yapabilirler. Bu, özellikle kadınların cinsel ilişki sırasında orgazm olmalarının daha uzun sürebildiği durumlarda yaygın olabilir. İlişkinin daha hızlı sona ermesi için orgazm taklidi yapılabilir.
Destekleyici Çalışma: Bir çalışmada, kadınların cinsel ilişkiyi hızla bitirmek amacıyla orgazm taklidi yaptıkları ortaya çıkmıştır. Katılımcıların %35'i, cinsel isteksizlik durumlarında bu yöntemi kullandıklarını bildirmiştir (Muehlenhard & Shippee, 2010).
4. Özgüven ve kaygı
5. Tatmin olmuş görünme isteği
Kadınlar, partnerleriyle olan ilişkilerini güçlendirmek ve daha iyi bir bağ kurmak için orgazm taklidi yapabilirler. Partnerlerinin cinsel yeteneklerini övmenin ilişkiyi daha tatmin edici hale getireceği düşünülebilir.
Destekleyici Çalışma: Bir çalışmada, kadınların %48'inin ilişkiyi tatmin edici ve mutlu göstermek amacıyla orgazm taklidi yaptıkları tespit edilmiştir (Schweitzer & Yanagida, 2020).
6. Kadının kendi cinsel tatmini
Bazı kadınlar orgazm olamadıklarında, bu durumu kişisel bir yetersizlik olarak değerlendirebilirler ve bu yüzden orgazm taklidi yaparak durumu 'normalleştirmeye' çalışabilirler. Bu, toplumsal cinsiyet normlarına uyum sağlama veya kendi cinsel tatminsizliğini kabul etmekten kaçınma çabası olabilir.
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