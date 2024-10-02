Kadınların Orgazm Taklidi Yapmalarının Altında Yatan Psikolojik Sebepler

Birçok kadın, partnerini memnun etmek veya partnerinin egosunu zedelememek amacıyla orgazm taklidi yapar. Özellikle heteroseksüel ilişkilerde, kadınların partnerlerine cinsel performanslarıyla ilgili olumlu geri bildirim vermeye çalıştıkları bulunmuştur. Kadınlar, partnerlerinin kendilerini yetersiz veya başarısız hissetmemesi için orgazm olmuş gibi davranabilirler.

Destekleyici Çalışma: Bir araştırmada, kadınların %67'sinin partnerini üzmemek veya ilişkide çatışma yaratmamak amacıyla orgazm taklidi yaptığı tespit edilmiştir (McClelland, 2011).