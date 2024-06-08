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Kadınlarda En Sık Görülen Hormonal Bozuklukların Başında Yer Alan PCOS Hakkında Her Şey Bu İçerikte!

etiket Kadınlarda En Sık Görülen Hormonal Bozuklukların Başında Yer Alan PCOS Hakkında Her Şey Bu İçerikte!

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
08.06.2024 - 18:01

Kadın sağlığı konuşulduğunda, PCOS sıkça karşımıza çıkan bir konudur. Adının sıklığına rağmen bu hastalık hakkında yeterli bilgi sahibi olmayanlar için kısaca bahsettik, hemen okumaya başlayın 👇

Not: Eğlence ve bilgilendirme amaçlı yapılan bir içeriktir. Tanı ve tedavi için uzman kişiler ile iletişime geçin, doktorunuza danışın.

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Polikistik over sendromu, yumurtalıklar aşırı hormon ürettiğinde ortaya çıkan hormonal bir dengesizliktir. Birçok kadında sıklıkla görülen bu hastalığın ne olduğuna birlikte bakalım...

Polikistik over sendromu kadınlarda hormonal dengesizliklere yol açan ve üreme çağındaki kadınların %5-10'unu etkileyen bir durumdur. Bu sendrom, yumurtalıklarda küçük kistlerin oluşmasına ve regl döngüsünün düzensizleşmesine neden olur.

Yumurtlama eksikliği nedeniyle ultrasonda yumurtalıklarda küçük folikül kistleri (olgunlaşmamış yumurta içeren sıvı dolu keseler) görülebilir.

'Polikistik' ismine rağmen polikistik over sendromuna sahip olmak için yumurtalıklarda kist olması da gerekmemektedir. Yumurtalık kistleri ağrılı ya da tehlikeli değildir. Kadınlarda kısırlığın en yaygın nedenlerinden biridir ve diğer sağlık sorunlarını da arttırabilir.

PCOS sendromuna, ergenliğine girmiş her bir kadın herhangi bir zamanda yakalanabilir...

Kadınlar ergenlikten sonra, bu hastalığa yakalanabilir. Genellikle bu hastalığın teşhisi, 20-30'lu yaşlar içerisinde hamile kalmaya çalışan kadınların doktora başvurması sonucu teşhis edilir. Kişinin obezitesi varsa veya biyolojik ailesinde diğer kişilerde bu hastalık varsa yakalanması daha kolaydır.

Belirtileri kadından kadına değişkenlik göstermektedir ama genellikle en yaygın belirtileri şu şekildedir.

  • Düzensiz adet dönemleri,

  • Anormal kıl büyümesi,

  • Akne,

  • Obezite,

  • Ciltte koyulaşma,

  • Kistler,

  • Et benleri,

  • Saç incelmesi,

  • Kısırlık gibi belirtileriniz varsa mutlaka bir doktora başvurmalısınız.

PCOS sendromunun ana nedenleri bilinmemektedir. Genetiğin bir rol oynadığına dair kanıtlar vardır ve en önemlisi de obeziteye sahip olmaktır.

  • Androjen adı verilen erkeklik hormonlarının daha yüksek seviyelerde olması,

  • İnsülin seviyelerindeki artış, yumurtalıkların erkeklik hormonları üretmesine neden olur,

  • PCOS sendromuna sahip kişilerde kronik düşük dereceli enflamasyon olma eğiliminde olması PCOS'u tetikleyen ana sebeplerdir.

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PCOS tanısının koyulabilmesi için belirli testlerden geçilmesi gerekmekte ve tedavisine başlanmalıdır...

PCOS, tanısı koymak için doktorlar genellikle belirtileri, kan testleri ve görüntüleme yöntemleri kullanır. PCOS belirtileri gördüğünüz anda doktora başvurmak çok önemlidir. PCOS'un tedavisi belirtileri hafifletmeye ve komplikasyon riskini azaltmaya yöneliktir. Tedavi seçenekleri, yaşam tarzı değişiklikleri, ilaçlar ve cerrahi müdahaleler bulunabilir.

PCOS sendromuna sahip olmak belirli gebelik komplikasyonları artırabilir ancak çoğu kadın başarılı bir şekilde gebelik taşıyabilir.

Bu sendroma sahip kişiler hamile kalabilir fakat bu sendrom gebe kalmayı zorlaştırabilir. Ancak PCOS sendromuna sahip çoğu kadın kendi başına hamile kalabilir. Doktor, yumurtlamaya yardımcı olacak bir tedavi planı gerçekleştirmek için kişiyle birlikte çalışılır.

PCOS sendromuyla başa çıkmak için birçok yöntem vardır. Yaşam tarzınızı mutlaka değiştirmeniz gerektiğinin altını çizmek gerekir...

Sağlıklı bir vücut ağırlığını korumak bu sendrom ile başa çıkmak için en önemli yöntemdir. Besleyici yiyecekler yemek, düzenli egzersiz yapmak da bir o kadar önemlidir. Yaşam tarzında yapılacak bu değişiklikler hormon seviyelerini etkileyerek adet döngüsünü düzenleyebilir ve semptomları hafifletebilir. Her bir kadına sağlıklı günler dileriz... 🌺

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