Kadınlarda En Sık Görülen Hormonal Bozuklukların Başında Yer Alan PCOS Hakkında Her Şey Bu İçerikte!

Sağlıklı bir vücut ağırlığını korumak bu sendrom ile başa çıkmak için en önemli yöntemdir. Besleyici yiyecekler yemek, düzenli egzersiz yapmak da bir o kadar önemlidir. Yaşam tarzında yapılacak bu değişiklikler hormon seviyelerini etkileyerek adet döngüsünü düzenleyebilir ve semptomları hafifletebilir. Her bir kadına sağlıklı günler dileriz... 🌺