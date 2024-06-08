Kadınlarda En Sık Görülen Hormonal Bozuklukların Başında Yer Alan PCOS Hakkında Her Şey Bu İçerikte!
Kadınlarda En Sık Görülen Hormonal Bozuklukların Başında Yer Alan PCOS Hakkında Her Şey Bu İçerikte!
Kadın sağlığı konuşulduğunda, PCOS sıkça karşımıza çıkan bir konudur. Adının sıklığına rağmen bu hastalık hakkında yeterli bilgi sahibi olmayanlar için kısaca bahsettik, hemen okumaya başlayın 👇
Not: Eğlence ve bilgilendirme amaçlı yapılan bir içeriktir. Tanı ve tedavi için uzman kişiler ile iletişime geçin, doktorunuza danışın.
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Polikistik over sendromu, yumurtalıklar aşırı hormon ürettiğinde ortaya çıkan hormonal bir dengesizliktir. Birçok kadında sıklıkla görülen bu hastalığın ne olduğuna birlikte bakalım...
Yumurtlama eksikliği nedeniyle ultrasonda yumurtalıklarda küçük folikül kistleri (olgunlaşmamış yumurta içeren sıvı dolu keseler) görülebilir.
PCOS sendromuna, ergenliğine girmiş her bir kadın herhangi bir zamanda yakalanabilir...
Belirtileri kadından kadına değişkenlik göstermektedir ama genellikle en yaygın belirtileri şu şekildedir.
PCOS sendromunun ana nedenleri bilinmemektedir. Genetiğin bir rol oynadığına dair kanıtlar vardır ve en önemlisi de obeziteye sahip olmaktır.
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