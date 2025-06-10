Kadınlarda Cinsel İsteksizlik: Seviyorum Ama Dokunmasını İstemiyorum!
“Onu hâlâ seviyorum ama bana dokunmasını istemiyorum.”
Bu cümle, yalnızca bir şikâyet değil; kadınların iç dünyasında sessizce büyüyen, anlaşılmayı bekleyen bir çığlık. Kadınlarda cinselliğe karşı ilginin azalması, sadece hormonlarla ya da fiziksel çekimle açıklanabilecek bir durum değil. Duygusal yorgunluk, ilişkisel tükenmişlik ve kendine teması kaybetme hâli, bu uzaklaşmanın en temel nedenlerinden biri olabilir. Ve düşündüğümüzden çok daha yaygın yaşanıyor.
“Canım İstemiyor” Demek Ne Anlama Geliyor?
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