Kadınlarda Cinsel İsteksizlik: Seviyorum Ama Dokunmasını İstemiyorum!

Bazen her şey yolunda gibi görünür: İlişki devam ediyordur, dışarıdan bakıldığında sorun yok gibidir… ama içten içe bir kopukluk vardır. Kadın, hâlâ seviyordur belki, ama yakınlaşmak, temas etmek, dokunulmak istemez.

Bu durumun nedenleri çok çeşitli olabilir:

Günlük yaşamın zihinsel ve bedensel yükü

Ebeveynlik ve bakım veren rolleri

Romantizmin yerini rutine bırakması

Partnerle duygusal bağın zayıflaması

Stres, öfke, kırgınlık ya da çatışmalar

Travmatik deneyimlerin izleri

Beden imajına dair olumsuz inançlar

Cinselliğin bir zorunluluk gibi yaşanması

Hormonel dalgalanmalar

Kadının kendi arzularından uzaklaşması

Çoğu zaman bu nedenler bir araya gelir. Sessiz bir geri çekiliş başlar. Nihayetinde kadın bunu fark etmeden, temastan uzaklaşır.