Kadınlar, Tramvay Yolunda Saç Saça Baş Başa Kavga Etti

Antalya'da 3 genç kadın, yaşça kendilerinden büyük bir kadını tramvay yolunda saçlarından sürükleyip tekme, yumruk ve tokatlarla darp etti. Erkeklerin ayırmakta güçlük çektiği kavga görüntüleri sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.