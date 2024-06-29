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Kadınlar, Tramvay Yolunda Saç Saça Baş Başa Kavga Etti

Kadınlar, Tramvay Yolunda Saç Saça Baş Başa Kavga Etti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
29.06.2024 - 22:16

Antalya'da 3 genç kadın, yaşça kendilerinden büyük bir kadını tramvay yolunda saçlarından sürükleyip tekme, yumruk ve tokatlarla darp etti. Erkeklerin ayırmakta güçlük çektiği kavga görüntüleri sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

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Kavga, Muratpaşa ilçesi Şarampol Caddesi tramvay yolu üzerinde yaşandı.

Kavga, Muratpaşa ilçesi Şarampol Caddesi tramvay yolu üzerinde yaşandı.

3 kadın, önce tartışıp sonra kavga etmeye başladı. Sebebi öğrenilemeyen kavgada iki genç kadın, orta yaşlardaki bir kadınla saç saça baş başa kavga etti. Birbirlerine yumruk, tekme, tokat atan, saçlarını çeken tarafları erkekler ayırmakta güçlük çekti. Bir ara ayrılan taraflar, ardından tekrar kavgaya tutuştu.

3 kadın, önce tartışıp sonra kavga etmeye başladı. Sebebi öğrenilemeyen kavgada iki genç kadın, orta yaşlardaki bir kadınla saç saça baş başa kavga etti. Birbirlerine yumruk, tekme, tokat atan, saçlarını çeken tarafları erkekler ayırmakta güçlük çekti. Bir ara ayrılan taraflar, ardından tekrar kavgaya tutuştu.

Cep telefonu görüntülerine yansıyan kavga anları, sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

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