Kadın Kaban Seçerken Bilmeniz Gereken Her Şey: Kumaş, Model, Boy ve Kombin Rehberi

Kabanın ne kadar sıcak tutacağını, ne kadar dayanacağını ve kaç sezon formunu koruyacağını büyük ölçüde kumaşı belirler. Etiketteki içerik bilgisine bakmadan kaban almak, bir kabanı yalnızca rengine bakarak seçmek demektir.

Kaşe Kaban

Kaşe, yün liflerinin sıkıca dokunup yüzeyinin hafifçe keçeleştirilmesiyle elde edilen yoğun ve pürüzsüz bir kumaştır. Rüzgârı iyi keser, ısıyı içeride tutar ve dökümlü durur. Türkiye'de en çok aranan kaban tipinin kaşe kaban olması tesadüf değil.

Kaşe kabanda dikkat edilecek tek ve en önemli nokta yün oranı. Etiketinde yün oranı yüzde 50 ve üzeri olan kaşe kabanlar belirgin biçimde daha sıcak tutar ve tüylenmeye daha dayanıklıdır. Yüzde 30'un altına düştüğünde kumaş kaşe görünümünü korusa da sıcak tutma özelliği zayıflar, kısa sürede boncuklanma başlar. Polyester ya da naylon katkısı tek başına kötü değildir; kumaşa dayanıklılık ve form kazandırır. Sorun, yünün oranının çok düşük olmasıdır.

Yün Karışımlı ve Kaşmir Katkılı Kaban

Yün karışımlı kabanlar, yünün sıcaklığını sentetik liflerin dayanıklılığıyla birleştirir. Günlük kullanım için en dengeli seçenektir. Kaşmir katkılı modeller ise daha yumuşak bir dokuya ve daha hafif bir ağırlığa sahiptir; aynı sıcaklığı daha ince bir kumaşla sağlar. Karşılığında bakıma biraz daha fazla özen ister.

Tüvit Kaban

Tüvit, farklı renklerdeki yün ipliklerinin birlikte dokunmasıyla oluşan, dokusu belirgin bir kumaştır. Kareli, balıksırtı ya da kırçıllı desenleriyle klasik bir İngiliz havası taşır. Düz renk bir kabana göre kombinde daha çok öne çıkar; sade bir alt parçayla giyildiğinde tek başına bir stil yaratır.

Triko ve Örme Kaban

Triko kabanlar ince ve yumuşak bir dokuya sahiptir. Sonbaharın ilk serin günleri ve ilkbahar geçişi için idealdir. Kışın tek başına yeterli sıcaklığı sağlamaz ama kalın bir kazağın üzerine katman olarak giyildiğinde rahat ve şık bir görünüm verir.

Deri, Suni Deri ve Peluş Kaban

Deri ve suni deri kabanlar rüzgârı tamamen keser, yağmura karşı da daha dayanıklıdır. Rock ya da minimal kombinlerde güçlü bir etki bırakır. Peluş (teddy) ve suni kürk kabanlar ise kışın en sıcak tutan seçeneklerdendir; hacimli yapıları nedeniyle altına daha sade ve dar parçalar seçmek dengeyi kurar.