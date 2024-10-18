Kadın İç Çamaşırlarında Yüksek Düzeyde Zehirli Kimyasallar Bulundu: Doğurganlığı Etkiliyor
Kadın İç Çamaşırlarında Yüksek Düzeyde Zehirli Kimyasallar Bulundu: Doğurganlığı Etkiliyor
Macaristan, Avusturya ve Slovenya'da yapılan testlerde ünlü markaların kadın iç çamaşırlarında sağlığa zararlı kimyasallar bulunduğu tespit edildi. Zehirli kimyasalların, doğurganlığı etkilediği, alerjiye sebep olabileceği, hormon sistemini bozabileceği aktarıldı.
Kaynak: Euronews
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Euronews'in aktardığı habere göre, ünlü markaların kadın iç çamaşırlarında yüksek düzeyde zehirli kimyasallar bulundu.
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Yapılan incelemelerde, iç çamaşırlarında 'bisfenol' adı verilen insan sağlığına son derece zararlı ve aslında plastik yapımında kullanılan bir malzeme tespit edildi.
166 çeşit kadın iç çamaşırının yüzde 30'unda bisfenol kullanıldığı, yüzde 10'unda ise insan sağlığı açısından "güvenli" eşiğin aşıldığı tespit edildi. Ayrıca, tanınmış markaların ürünlerinde, ucuz markaların ürünlerinden daha fazla zarar madde olduğu görüldü.
Bisfenol, kadınlarda doğurganlığı etkileyebilir, alerjik reaksiyonlara sebep olabilir, akciğerleri tahriş edebilir, hormon sistemini bozabilir.
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