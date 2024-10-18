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Kadın İç Çamaşırlarında Yüksek Düzeyde Zehirli Kimyasallar Bulundu: Doğurganlığı Etkiliyor

Kadın İç Çamaşırlarında Yüksek Düzeyde Zehirli Kimyasallar Bulundu: Doğurganlığı Etkiliyor

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
18.10.2024 - 17:38

Macaristan, Avusturya ve Slovenya'da yapılan testlerde ünlü markaların kadın iç çamaşırlarında sağlığa zararlı kimyasallar bulunduğu tespit edildi. Zehirli kimyasalların, doğurganlığı etkilediği, alerjiye sebep olabileceği, hormon sistemini bozabileceği aktarıldı.

Kaynak: Euronews

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Euronews'in aktardığı habere göre, ünlü markaların kadın iç çamaşırlarında yüksek düzeyde zehirli kimyasallar bulundu.

Euronews'in aktardığı habere göre, ünlü markaların kadın iç çamaşırlarında yüksek düzeyde zehirli kimyasallar bulundu.

Macaristan, Avusturya, Slovenya ve Çek Cumhuriyeti'nde yapılan araştırmalarda, kadın iç çamaşırlarında yüksek düzeyde endokrin bozucu, yani hormonları etkileyen kimyasallar olduğu görüldü.

Yapılan incelemelerde, iç çamaşırlarında 'bisfenol' adı verilen insan sağlığına son derece zararlı ve aslında plastik yapımında kullanılan bir malzeme tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, iç çamaşırlarında 'bisfenol' adı verilen insan sağlığına son derece zararlı ve aslında plastik yapımında kullanılan bir malzeme tespit edildi.

Bisfenol, AB'de tehlikeli kimyasallar sınıfında yer alıyor. Bisfenol, çoğunlukla gıda ambalajlarında ve saklama kaplarında kullanılıyor. İnsan cildiyle teması ise ciddi zararlara yol açabiliyor.

166 çeşit kadın iç çamaşırının yüzde 30'unda bisfenol kullanıldığı, yüzde 10'unda ise insan sağlığı açısından "güvenli" eşiğin aşıldığı tespit edildi. Ayrıca, tanınmış markaların ürünlerinde, ucuz markaların ürünlerinden daha fazla zarar madde olduğu görüldü.

166 çeşit kadın iç çamaşırının yüzde 30'unda bisfenol kullanıldığı, yüzde 10'unda ise insan sağlığı açısından "güvenli" eşiğin aşıldığı tespit edildi. Ayrıca, tanınmış markaların ürünlerinde, ucuz markaların ürünlerinden daha fazla zarar madde olduğu görüldü.

Macaristan Bilinçli Tüketiciler Derneği'nden yapılan açıklamada pamuklu ürünlerin daha güvenli olduğu ancak kadın külotlarının çoğunun sentetik ürünlerden yapıldığı belirtildi.

Bisfenol, kadınlarda doğurganlığı etkileyebilir, alerjik reaksiyonlara sebep olabilir, akciğerleri tahriş edebilir, hormon sistemini bozabilir.

Bisfenol, kadınlarda doğurganlığı etkileyebilir, alerjik reaksiyonlara sebep olabilir, akciğerleri tahriş edebilir, hormon sistemini bozabilir.

Kadınların özellikle pamuk oranı daha yüksek iç çamaşırları tercih etmesi tavsiye ediliyor.

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