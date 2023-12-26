Kadın Hakemlerle Tarihe Tanıklık Etmek!
İngiltere Premier Lig tarihinde bir ilke imza atan hakem Rebecca Welch, 23 Aralık’ta Fulham- Burnley maçında düdük çaldı. Ulusal Sağlık Hizmetleri’nde (NHS) çalışan Welch, 2010 yılında hakemlik yapmaya başladı ve tam zamanlı hakem oldu.
40 yaşındaki Welch, Fulham-Burnley maçıyla beraber Premier Lig tarihinde görev yapan ilk kadın hakem olurken, 2021 yılında İngiltere ikinci liginde orta hakem olarak görev alarak İngiltere Futbol tarihine adını yazdırmıştı.
Peki bizde bu durumun örnekleri yok mu? Elbette var.
Aslında bu sorunun yanıtını dönemin eski Merkez Hakem Kurulu başkanı Oğuz Sarvan şöyle özetliyor:
TFF tarafından yapılan açıklamalarda tüm hakem atamalarının ve klasmanların belirlenmesinin FIFA tarafından belirlenen kriterlere göre yapıldığı belirtiliyor. Sezon başında ve sezon içerisinde yapılan MHK testlerinde geçer notu alan hakemler, kadın ya da erkek ayrımı yapılmadan klasmanlar çerçevesinde görev almaktadır. Kadın hakemlerimiz ile erkek hakemler bir cinsiyet ayrımı olmadan FIFA tarafından belirlenen aynı testlerden geçmektedir. Kadın hakemlerin ligde görev alamamasının tek sebebi şimdiye kadar bu testlerde belirlenen kriterlere ulaşamamasıdır. __Ancak FIFA kokartlı hakemlerden Seçim Demirel, son iki sezondur bu testlerden başarı ile geçmiş ve böylece kendisi ile aynı klasmanda bulunan erkek hakemler gibi Bank Asya 1. Lig'de yardımcı hakemlik yapmaktadır.
Özet olarak;
Tarihe baktığımızda kadınların spora aktif katılımı, kadın hakları alanında verilen mücadelelerle paralellik gösteriyor. Kadının, toplumsal mücadelenin bir parçası ve toplumda hak ettiği yeri edinmesi noktasında “spor” bir katalizör görevi üstlenirken, onların spor alanlarında görünür olmalarını sağlıyor.
Sporda şiddetin giderek arttığı şu günlerde, kadın hakemlerimizin yeşil sahalarda görev almalarının sporumuza renk, enerji katacağını düşünüyor ve kadın hakemlerimizin desteklenmesinin sporumuz sorunlarına bir reçete olacağını belirtmek istiyorum…
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