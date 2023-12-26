Kadın Hakemlerle Tarihe Tanıklık Etmek!

Ayrıca Welch, bu ayın başlarında Manchester United Fulham arasında oynanan maçta dördüncü hakem olarak bir ilki daha başarırken, 2023 Kadınlar Dünya Kupası’nda Avustralya ile Danimarka arasındaki maçında hakemiydi.

Fulham- Barney maçı öncesi ısınma turlarında seyircilerden alkış alan Welch, maç boyunca gösterdiği performansıyla da takdir topladı. Üstelik Burnley takımın patronu Vincent Kompany, bu performansından ötürü onu tebrik ederken, bu tarihi anın önemine de dikkat çekmeyi unutmadı.

İngiliz basınında gündem olan Welch’in şimdiden birçok kadına rol model olacağı düşünülüyor. Öyle ki İngiliz yetkililerin kadınların spor içerisinde daha aktif görevler alabilmesi için gerekli adımlar attığını net bir şekilde görebiliyoruz. Geçtiğimiz haftalarda İngiltere kadın futbol kalecisi Mary Earps’ün BBC’NİN “Yılın Spor Kişiliği” ödülünü kazanması bu adımlardan sadece biri.