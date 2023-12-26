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Kadın Hakemlerle Tarihe Tanıklık Etmek!

etiket Kadın Hakemlerle Tarihe Tanıklık Etmek!

Çağın Altuğ
Çağın Altuğ - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 00:35 Son Güncelleme: 27.12.2023 - 12:00

İngiltere Premier Lig tarihinde bir ilke imza atan hakem Rebecca Welch, 23 Aralık’ta Fulham- Burnley maçında düdük çaldı. Ulusal Sağlık Hizmetleri’nde (NHS) çalışan Welch, 2010 yılında hakemlik yapmaya başladı ve tam zamanlı hakem oldu.

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40 yaşındaki Welch, Fulham-Burnley maçıyla beraber Premier Lig tarihinde görev yapan ilk kadın hakem olurken, 2021 yılında İngiltere ikinci liginde orta hakem olarak görev alarak İngiltere Futbol tarihine adını yazdırmıştı.

40 yaşındaki Welch, Fulham-Burnley maçıyla beraber Premier Lig tarihinde görev yapan ilk kadın hakem olurken, 2021 yılında İngiltere ikinci liginde orta hakem olarak görev alarak İngiltere Futbol tarihine adını yazdırmıştı.

Ayrıca Welch, bu ayın başlarında Manchester United Fulham arasında oynanan maçta dördüncü hakem olarak bir ilki daha başarırken, 2023 Kadınlar Dünya Kupası’nda Avustralya ile Danimarka arasındaki maçında hakemiydi.

Fulham- Barney maçı öncesi ısınma turlarında seyircilerden alkış alan Welch, maç boyunca gösterdiği performansıyla da takdir topladı. Üstelik Burnley takımın patronu Vincent Kompany, bu performansından ötürü onu tebrik ederken, bu tarihi anın önemine de dikkat çekmeyi unutmadı.

İngiliz basınında gündem olan Welch’in şimdiden birçok kadına rol model olacağı düşünülüyor. Öyle ki İngiliz yetkililerin kadınların spor içerisinde daha aktif görevler alabilmesi için gerekli adımlar attığını net bir şekilde görebiliyoruz. Geçtiğimiz haftalarda İngiltere kadın futbol kalecisi Mary Earps’ün BBC’NİN “Yılın Spor Kişiliği” ödülünü kazanması bu adımlardan sadece biri.

Peki bizde bu durumun örnekleri yok mu? Elbette var.

Peki bizde bu durumun örnekleri yok mu? Elbette var.

İlk FIFA kokartlı hakemlerden ve tamamladığı doktora tezi ile ülkemizin ilk kadın futbol doktoru olan Lale Orta,  dünyanın ilk kadın hakemlerinden biri olan Arda Drahşan ve ilk kadın hakemlerimizden Elmas Arabacı Tatlıcı bu isimlerden sadece birkaçı…

Yıllar önce bu başarılara ulaşan kadın hakemlerimiz varken, tuğla üstüne tuğla koymamız gerekirken yeşil sahalarda onları neden yeterince göremiyoruz?

Aslında bu sorunun yanıtını dönemin eski Merkez Hakem Kurulu başkanı Oğuz Sarvan şöyle özetliyor:

TFF tarafından yapılan açıklamalarda tüm hakem atamalarının ve klasmanların belirlenmesinin FIFA tarafından belirlenen kriterlere göre yapıldığı belirtiliyor. Sezon başında ve sezon içerisinde yapılan MHK testlerinde geçer notu alan hakemler, kadın ya da erkek ayrımı yapılmadan klasmanlar çerçevesinde görev almaktadır. Kadın hakemlerimiz ile erkek hakemler bir cinsiyet ayrımı olmadan FIFA tarafından belirlenen aynı testlerden geçmektedir. Kadın hakemlerin ligde görev alamamasının tek sebebi şimdiye kadar bu testlerde belirlenen kriterlere ulaşamamasıdır. __Ancak FIFA kokartlı hakemlerden Seçim Demirel, son iki sezondur bu testlerden başarı ile geçmiş ve böylece kendisi ile aynı klasmanda bulunan erkek hakemler gibi Bank Asya 1. Lig'de yardımcı hakemlik yapmaktadır.

Özet olarak;

Tarihe baktığımızda kadınların spora aktif katılımı, kadın hakları alanında verilen mücadelelerle paralellik gösteriyor. Kadının, toplumsal mücadelenin bir parçası ve toplumda hak ettiği yeri edinmesi noktasında “spor” bir katalizör görevi üstlenirken, onların spor alanlarında görünür olmalarını sağlıyor.

Sporda şiddetin giderek arttığı şu günlerde, kadın hakemlerimizin yeşil sahalarda görev almalarının sporumuza renk, enerji katacağını düşünüyor ve kadın hakemlerimizin desteklenmesinin sporumuz sorunlarına bir reçete olacağını belirtmek istiyorum…

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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