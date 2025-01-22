Kadın Aklı Avantajdır! Yatırımı Doğru Yere Yapın!

Kadınlar daha fazla söz sahibi olduğunda, toplumlar daha yenilikçi, daha kapsayıcı ve daha güçlü hale geliyor. Araştırmalar, yönetiminde kadın bulunan şirketlerin daha yüksek performans gösterdiğini defalarca kanıtladı. Kadınların bakış açısı, empati gücü ve çözüm odaklı yaklaşımları, sadece iş dünyasında değil, toplumun her alanında fark yaratıyor.

Peki, bu farkı yaratmak için birey olarak biz ne yapıyoruz? Kadınların eğitimine destek oluyor muyuz? Eşit fırsatlar sunuyor muyuz? Çalışma ortamlarında kadınları desteklemek için ön yargılarımızdan arınıyor muyuz? Yoksa hala 'kadın işi' ve 'erkek işi' gibi ayrımlarla mı yaşıyoruz?

Bu soruların cevapları, gelecekteki pozisyonumuzu belirleyecek. Kadınların potansiyelini görmezden gelemez, yok sayamayız. Mentorluk ve bursluluk programlarında kadınların varlığını çoğaltmalı ve kadın aklını bir avantaj olarak kullanmalıyız. Bunu kendi yaşamımda öncelik sayıyor ve hepimiz için bir ışık olmasını umuyorum.

Instagram

X

Web

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio