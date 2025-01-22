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Kadın Aklı Avantajdır! Yatırımı Doğru Yere Yapın!

etiket Kadın Aklı Avantajdır! Yatırımı Doğru Yere Yapın!

Dr.Gökçen Erdoğan
Dr.Gökçen Erdoğan - yazio
22.01.2025 - 21:52

Kadın… İnsanlık tarihinin en köklü hikayesinde başrolde olan, dünyayı besleyen, büyüten, geliştiren kadın. Ancak ne yazık ki, onun zekası, becerileri ve yaratıcı gücü birçok yerde hala arka planda bırakılıyor. Oysaki, dünya hızla değişiyor, rekabet her zamankinden daha çetin ve bu yarışta kadınların gücünü doğru bir şekilde kullanmadan geleceği şekillendirmemiz mümkün değil.

Eminim ülkece ve milletçe inovasyonda, bilimde, sanatta ve sporda bir adım daha öne geçmek istiyoruz. Ancak kadınların potansiyelini tam anlamıyla değerlendirmeden bu hedeflere ulaşabilir miyiz?

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Dünya Ekonomik Forumu’nun Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne göre kadınların iş gücüne katılım oranı ve liderlik pozisyonlarında yer alma oranları hala istenen seviyelerin çok altında.

Dünya Ekonomik Forumu’nun Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne göre kadınların iş gücüne katılım oranı ve liderlik pozisyonlarında yer alma oranları hala istenen seviyelerin çok altında.

Bu tablo, sadece kadınların değil, aslında toplum olarak hepimizin kaybettiği anlamına geliyor.

Kadın zekasının uluslararası arenada nasıl bir fark yaratabileceğini görmek için uzaklara bakmamıza gerek yok. Türk kadın mühendisleri, bilim insanları ve girişimcileri dünyada adlarından söz ettiriyor. NASA’da görev alan kadın bilim insanlarımızdan, uluslararası ödüller kazanan tasarımcılarımıza kadar her alanda başarı öykülerimiz var. Ama sorulması gereken asıl soru şu: Bu başarı hikayelerini çoğaltmak için ne yapıyoruz? Kadınların eğitimine, kariyerlerine ve liderlik rollerine yeterince yatırım yapıyor muyuz?

Aslında, kadınların potansiyelini ortaya çıkarmak bir lütuf değil, bir zorunluluk.

Aslında, kadınların potansiyelini ortaya çıkarmak bir lütuf değil, bir zorunluluk.

Kadınlar daha fazla söz sahibi olduğunda, toplumlar daha yenilikçi, daha kapsayıcı ve daha güçlü hale geliyor. Araştırmalar, yönetiminde kadın bulunan şirketlerin daha yüksek performans gösterdiğini defalarca kanıtladı. Kadınların bakış açısı, empati gücü ve çözüm odaklı yaklaşımları, sadece iş dünyasında değil, toplumun her alanında fark yaratıyor.

Peki, bu farkı yaratmak için birey olarak biz ne yapıyoruz? Kadınların eğitimine destek oluyor muyuz? Eşit fırsatlar sunuyor muyuz? Çalışma ortamlarında kadınları desteklemek için ön yargılarımızdan arınıyor muyuz? Yoksa hala 'kadın işi' ve 'erkek işi' gibi ayrımlarla mı yaşıyoruz?

Bu soruların cevapları, gelecekteki pozisyonumuzu belirleyecek. Kadınların potansiyelini görmezden gelemez, yok sayamayız. Mentorluk ve bursluluk programlarında kadınların varlığını çoğaltmalı ve kadın aklını bir avantaj olarak kullanmalıyız. Bunu kendi yaşamımda öncelik sayıyor ve hepimiz için bir ışık olmasını umuyorum.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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