Kadın Aklı Avantajdır! Yatırımı Doğru Yere Yapın!
Kadın Aklı Avantajdır! Yatırımı Doğru Yere Yapın!
Kadın… İnsanlık tarihinin en köklü hikayesinde başrolde olan, dünyayı besleyen, büyüten, geliştiren kadın. Ancak ne yazık ki, onun zekası, becerileri ve yaratıcı gücü birçok yerde hala arka planda bırakılıyor. Oysaki, dünya hızla değişiyor, rekabet her zamankinden daha çetin ve bu yarışta kadınların gücünü doğru bir şekilde kullanmadan geleceği şekillendirmemiz mümkün değil.
Eminim ülkece ve milletçe inovasyonda, bilimde, sanatta ve sporda bir adım daha öne geçmek istiyoruz. Ancak kadınların potansiyelini tam anlamıyla değerlendirmeden bu hedeflere ulaşabilir miyiz?
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Dünya Ekonomik Forumu’nun Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne göre kadınların iş gücüne katılım oranı ve liderlik pozisyonlarında yer alma oranları hala istenen seviyelerin çok altında.
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Aslında, kadınların potansiyelini ortaya çıkarmak bir lütuf değil, bir zorunluluk.
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