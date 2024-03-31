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Kadıköy Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Kadıköy Yerel Seçim Sonuçları! Kadıköy'de Seçimleri Kim Kazandı?

Kadıköy Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Kadıköy Yerel Seçim Sonuçları! Kadıköy'de Seçimleri Kim Kazandı?

Seçim Haberleri YSK seçim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
31.03.2024 - 22:37

Son dönemlerde gündemden düşmeyen Yerel Seçimlerde oy verme işlemleri 31 Mart Pazar günü saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Seçim sonuçlarının en çok merak edildiği şehirler ise büyükşehirler ve bazı ilçeleri oldu. İstanbul'un Kadıköy ilçesi de onlardan biri. Peki Kadıköy'de son durum nasıl? Kadıköy'de Hangi aday önde? Kadıköy Belediye Başkanı kim oldu?

İşte, Kadıköy'de 31 Mart Seçim Sonuçları...

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Kadıköy 31 Mart Seçimleri: 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Kadıköy 31 Mart Seçimleri: 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart Pazar günü gerçekleşen 2024 Yerel Seçimlerinin ardından tüm Türkiye, Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan verilere odaklandı. Kadıköy'de 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde hangi partiden hangi adayın önde olduğu araştırılıyor. Peki, Kadıköy'de hangi aday önde? Kadıköy Belediye Başkanı kim oldu? 

İşte, Kadıköy Yerel Seçim sonucu 👇

Kadıköy'de Sandıkların Yüzde Kaçı Açıldı?

Kadıköy'de Sandıkların Yüzde Kaçı Açıldı?

Saat 22.36 itibarıyla Kadıköy genelinde sandıkların yüzde 23,28'i açıldı.

Kadıköy'de Hangi Aday Önde?

Kadıköy'de Hangi Aday Önde?

Şu ana kadar Kadıköy genelinde sandıkların yüzde 23,28'i açıldı. Yüksek Seçim Kurulu'ndan alınan verilere göre yüzde 68,82 oy oranıyla CHP'nin Kadıköy Belediye Başkan adayı Mesut Kösedağı önde. İşte, Kadıköy'de son durum: 

Kadıköy'de Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?

Kadıköy'de Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?

Henüz oy sayımı sona ermediği için İstanbulKadıköy'de Belediye Başkanı adayının kim olduğu ya da hangi partinin seçildiği belli değil. 

Seçim devam ediyor, bilgiler güncellenecek.

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