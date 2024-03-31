Kadıköy Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Kadıköy Yerel Seçim Sonuçları! Kadıköy'de Seçimleri Kim Kazandı?
Kadıköy Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Kadıköy Yerel Seçim Sonuçları! Kadıköy'de Seçimleri Kim Kazandı?
Son dönemlerde gündemden düşmeyen Yerel Seçimlerde oy verme işlemleri 31 Mart Pazar günü saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Seçim sonuçlarının en çok merak edildiği şehirler ise büyükşehirler ve bazı ilçeleri oldu. İstanbul'un Kadıköy ilçesi de onlardan biri. Peki Kadıköy'de son durum nasıl? Kadıköy'de Hangi aday önde? Kadıköy Belediye Başkanı kim oldu?
İşte, Kadıköy'de 31 Mart Seçim Sonuçları...
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Kadıköy 31 Mart Seçimleri: 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Kadıköy'de Sandıkların Yüzde Kaçı Açıldı?
Kadıköy'de Hangi Aday Önde?
Kadıköy'de Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?
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