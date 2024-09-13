Kaç Tane Kredi Kartın Olduğunu Söyle Kaç Yaşında Olduğunu Söyleyelim!
Kaç Tane Kredi Kartın Olduğunu Söyle Kaç Yaşında Olduğunu Söyleyelim!
Kredi kartı kullanımın yaşın hakkında ipuçları verebilir. Bakalım test sonuçları ne diyecek? 👇
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1. İlk olarak söyle bakalım, maaşını aldıktan sonra kredi kartı borcunu nasıl ödüyorsun?
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2. Kredi kartı limitin ne kadar?
3. Şu ana kadar kaç farklı bankadan kredi kartı aldın?
4. Kredi kartı harcamalarını genellikle hangi tür alışverişlerde kullanıyorsun?
5. Peki, kredi kartı borcunu öderken hiç zorlandığın oldu mu?
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