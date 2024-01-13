Kabullenemediğimiz Hayatın Acı Gerçeklerini Yüzümüze Tokat Gibi Vuran 21 Kişi
Kabullenemediğimiz Hayatın Acı Gerçeklerini Yüzümüze Tokat Gibi Vuran 21 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hayatla ilgili kafa yorduğumuzda bazı gerçeklerin farkına varırız ama bunları görmezden geliriz. Ya da bir süre sonra yine aklımızdan çıkar. Hayatın acı gerçeklerini paylaşan kişileri sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. "İnsanların her zaman şansın var olmadığını söylediğini duyuyorum ama bence bunu ölçemiyor olmanız onun bir faktör olmadığı anlamına gelmiyor."
2. "Bazı insanlar senden hoşlanmayacak ve bu konuda yapabileceğin hiçbir şey yok. Seni sevmeyen biriyle zorla arkadaşlık ya da ilişki kurmaya çalışmak işe yaramayacak."
3. "Hiç kimse sizi gerçekten tanımıyor. Herkesin sizin hakkınızda kendi algısı var ve bu algı onlar için sizsiniz."
4. "İnsanlar kıskanç biri olmadıklarını söylerler ama bu tamamen yalan."
5. "Herkes burnunu karıştırıyor. Bizi ayıran şey sonrasında ne yapıldığı..."
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6. "İnsanlar yüzme havuzuna işiyor. Ağzınız kapalı yüzseniz iyi olur."
7. "Birini daha fazla sevmeye çalışmak ilişkinizi düzeltmez."
8. "Ruh sağlığınız fiziksel sağlığınızdan etkilenir. Bunun tam tersi de geçerli."
9. "Çekici göründüğünüz zamanlar insanların size daha iyi davrandığını fark edeceksiniz."
10. "Yetişkinlerin ne yaptıklarına dair hiçbir fikirleri yok. Çocukken her yaptıklarını doğru zannederdim."
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11. "Hayat çok kısa, bir gün hiçbirimizin önemi kalmayacak. O yüzden bu hayatta ne istiyorsan onu yap."
12. "Ünlüleri gözünüzde çok büyütüyorsunuz."
13. "Yetişkin olduğunuzda kimse sizin iyiliğinizi düşünmez."
14. "İnsan hayatı acılarla ve kayıplarla dolu."
15. "Sosyal medya hepimizi zehirliyor."
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16. "Çocuk sahibi olmak ilişkinizi kurtarmaz."
17. "Aşırı kilolu olmak normal değil."
18. "Bazen sorun sizdedir ama bunun farkında değilsinizdir."
19. "Hiçbir işveren sizinle ilgilenmez. Sadece onlara kazandığınız parayla ilgilenir."
20. "Hayatımıza aldığımız insanlar genelde bizim yaşam tarzımıza uygun olmuyor."
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21. "İnsanlar hiçbir zaman eşit değildi ve olmayacak."
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