K-Beauty Trendlerine Ne Kadar Hakimsin?
K-Beauty Trendlerine Ne Kadar Hakimsin?
K-Beauty ile aran nasıl? Bakalım Kore kozmetiği ve cilt bakım rutinleri hakkında ne kadar bilgi sahibisin! Evet, hazırsan başlıyoruz!
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1. K-Beauty’de ünlü olan “Glass Skin” terimi neyi ifade ediyor?
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2. K-Beauty trendinde hangi içerik cilt elastikiyetini artırmasıyla bilinir?
3. K-Beauty’nin ünlü cilt bakım ürünü olan “Sheet Mask” hangi özelliğiyle diğer maskelerden ayrışır?
4. K-Beauty’de cildin doğal parlaklığını artıran içerik hangisidir?
5. “Skin flooding” bakım rutininin hangi aşamasıdır?
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