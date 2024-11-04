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K-Beauty Trendlerine Ne Kadar Hakimsin?

etiket K-Beauty Trendlerine Ne Kadar Hakimsin?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
04.11.2024 - 17:31

K-Beauty ile aran nasıl? Bakalım Kore kozmetiği ve cilt bakım rutinleri hakkında ne kadar bilgi sahibisin! Evet, hazırsan başlıyoruz!

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1. K-Beauty’de ünlü olan “Glass Skin” terimi neyi ifade ediyor?

2. K-Beauty trendinde hangi içerik cilt elastikiyetini artırmasıyla bilinir?

3. K-Beauty’nin ünlü cilt bakım ürünü olan “Sheet Mask” hangi özelliğiyle diğer maskelerden ayrışır?

4. K-Beauty’de cildin doğal parlaklığını artıran içerik hangisidir?

5. “Skin flooding” bakım rutininin hangi aşamasıdır?

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6. Sivilcelere cilt bakım pedleri kullanılır mı?

6. Sivilcelere cilt bakım pedleri kullanılır mı?

7. Havuç tohumu yağı neden kullanılıyor?

Cildi mavi ışıklar ve UV ışınlarından korumak için 2 kere SPF ürünü üst üste sürülür mü?

Sen zaten K-Beauty'nin ta kendisi olmuşsun!

Sen zaten K-Beauty'nin ta kendisi olmuşsun!

Kore kozmetiği ve cilt bakım trendleri tamamen senden sorulur. Gerçekten de çok yakından takip ediyorsun, bu sonuçlar gözlerimizi yaşarttı. Resmen bir Koreli'den farkın yok, hem cildini önemsiyor hem de trendleri takip ederek kendine uygun olanları seçiyorsun. Tabii arada kaçırdığın şeyler olsa da hiç fena değilsin!

Bir şeyler biliyorsun...

Tamamen Kore kozmetiği ve trendleri hakkında bilgi sahibi olmasan da çok popüler olanları görüyor ve takip ediyorsun. Tabii özel olarak ilgilenmediğin için arada kaçanlar da oluyor. Biraz daha odağını Kore'ye alırsan bu noktada eksiklerini tamamlayıp tamamen Kore ürünleri aşığı olacağına eminiz. İhtiyacın olan tek şey biraz daha araştırmak!

K-Beauty de ne?

Seninle K-Beauty arasında çok büyük uçurumlar var. Evet, bazı trendleri duydun ama özel olarak hiç ilgilenmediğin için detaylarına pek de hakim değilsin. İşte bu yüzden de K-Beauty trendleri ve etkilerinden de uzaktasın. İhtiyacın olan tek şey cildine uygun Kore trendlerini bulmak ve denemek. İnan hiç pişman olmayacaksın!

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