Juventus'ta Forma Giyen Milli Futbolcu Kenan Yıldız'ın Bonservisi Belli Oldu: Türk Futbolunda Rekor Kırabilir
Juventus'ta Forma Giyen Milli Futbolcu Kenan Yıldız'ın Bonservisi Belli Oldu: Türk Futbolunda Rekor Kırabilir
Juventus'un Kenan Yıldız için istediği bonservis ortaya çıktı. Kenan Yıldız, Arda Turan'ın rekorunu kırarak, 'En yüksek bonservis ödenen Türk futbolcu' olarak tarihe geçebilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Juventus forması giyen Kenan Yıldız, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'da gündem olmaya deva ediyor.
18 yaşındaki futbolcu için her gün yeni bir transfer iddiası ortaya atılırken, Juventus'un Kenan Yıldız'ı kısa vadede satma gibi bir düşüncesinin olmadığı İtalyan basınında yer aldı.
NTV Spor'un Tuttosport'tan aktardığı habere göre, Juventus, Kenan Yıldız'ın bonservisini belirledi. Buna göre İtalyan devi, futbolcudan en az 80 milyon euro'luk gelir bekliyor.
Kenan Yıldız'ın transferinin söz konusu rakama gerçekleşmesi halinde Türk futbolcu "En yüksek bonservis ödenen Türk futbolcu" olarak tarihe geçecek.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda