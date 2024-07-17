Joe Biden’dan Ayrılık Sinyali: “Doktor Kararıyla Çekilebilirim”

Amerika Birleşik Devletleri’nde 5 Kasım’da yapılacak seçimlerde Demokrat Parti’nin adayı olan mevcut başkan Joe Biden, ileriyen yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle sık sık eleştiriliyor. Biden, bugün yaptığı açıklamada doktorların kararıyla adaylıktan çekilebileceğini ifade etti.