Joe Biden’dan Ayrılık Sinyali: “Doktor Kararıyla Çekilebilirim”
Joe Biden’dan Ayrılık Sinyali: “Doktor Kararıyla Çekilebilirim”
Amerika Birleşik Devletleri’nde 5 Kasım’da yapılacak seçimlerde Demokrat Parti’nin adayı olan mevcut başkan Joe Biden, ileriyen yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle sık sık eleştiriliyor. Biden, bugün yaptığı açıklamada doktorların kararıyla adaylıktan çekilebileceğini ifade etti.
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Joe Biden ile Donald Trump televizyonda karşı karşıya gelmiş ve yapılan müzakere sonrasında Biden’ın oyları hızla erimişti.
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İlerleyen yaşı ve sağlık sorunlarıyla nedeniyle kameraların karşısında sık sık zor anlar yaşayan Biden’ın, adaylıktan çekilip yerine Kamala Harris’in geçebileceği iddia ediliyordu.
Jose Biden, bugün yaptığı açıklamada adaylıktan çekilmesi için gereken şartı açıkladı.
81 yaşındaki Biden; “Ortaya çıkan bir sağlık sorunum olsaydı, doktorlar bana gelip ‘Şu sorunun var, bu sorunun var’ deseydi, başkanlık yarışında kalma kararımı yeniden gözden geçirirdim" ifadelerini kullandı.
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