João Félix Hakkında 10 Bilgi

João Félix 10 Kasım 1999’da Portekiz’in Viseu kentinde doğdu. Ailesi onun futbol tutkusunu çok erken fark etti. 8 yaşındayken FC Porto altyapısına katıldı, ancak fiziksel gelişimi yavaş olduğu için zamanla şüpheyle karşılandı. Bu süreç onun kararlılığını daha da keskinleştirdi.

2. Porto’dan Benfica’ya: Sessiz Bir Devrim

Félix, Porto’daki yetersiz ilgi nedeniyle Benfica’ya geçti. Bu geçiş onun kariyerinde dönüm noktasıydı. Benfica B’de başlayan yolculuk, kısa sürede A takıma yükselmesiyle hızlandı. Henüz 18 yaşındayken Primeira Liga’daki (Portekiz Süper Ligi) ilk maçına çıktı.

3. 2018–19: Patlamanın Yılı

2018-19 sezonu João Félix için rüya gibiydi. Benfica formasıyla ligde 15 gol atarak herkesi büyüledi. Sadece skor değil, oyun zekâsı, tekniği ve soğukkanlılığıyla “Yeni Ronaldo” yakıştırmalarını almaya başladı. Aynı sezon Benfica şampiyon oldu, Félix ise Avrupa’nın radarına girdi.

4. Rekor Transfer: Atlético de Madrid'e 126 Milyon €

Temmuz 2019’da, henüz 19 yaşındayken Atlético de Madrid, João Félix için 126 milyon € ödeyerek kulüp tarihinin en pahalı transferini yaptı. Bu transfer onu bir anda dünyanın en dikkat çeken genç yeteneklerinden biri haline getirdi.

5. Golden Boy 2019

Félix, 2019 yılında “Golden Boy” ödülünü kazandı. Bu ödül, Avrupa’daki en iyi genç oyuncuya veriliyor. Daha önce bu ödülü kazananlar arasında Messi, Mbappé ve Haaland gibi isimler var. João Félix de artık bu elit kulübün bir parçasıydı.