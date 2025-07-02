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João Félix Hakkında 10 Bilgi

etiket João Félix Hakkında 10 Bilgi

Aysu Melis Bağlan
Aysu Melis Bağlan - yazio
02.07.2025 - 17:06

İstanbul Boğazı’ndan paylaştığı bir fotoğraf ile Süper Lig transfer gündemine serin bir giriş yapan João Félix’i inceleyelim mi? Evet!

Öncelikle kendisinin tam adı: João Félix Sequeira.

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1. Viseu’den Dünyaya: Mütevazı Bir Başlangıç

1. Viseu’den Dünyaya: Mütevazı Bir Başlangıç

João Félix 10 Kasım 1999’da Portekiz’in Viseu kentinde doğdu. Ailesi onun futbol tutkusunu çok erken fark etti. 8 yaşındayken FC Porto altyapısına katıldı, ancak fiziksel gelişimi yavaş olduğu için zamanla şüpheyle karşılandı. Bu süreç onun kararlılığını daha da keskinleştirdi.

2. Porto’dan Benfica’ya: Sessiz Bir Devrim

Félix, Porto’daki yetersiz ilgi nedeniyle Benfica’ya geçti. Bu geçiş onun kariyerinde dönüm noktasıydı. Benfica B’de başlayan yolculuk, kısa sürede A takıma yükselmesiyle hızlandı. Henüz 18 yaşındayken Primeira Liga’daki (Portekiz Süper Ligi) ilk maçına çıktı.

3. 2018–19: Patlamanın Yılı

2018-19 sezonu João Félix için rüya gibiydi. Benfica formasıyla ligde 15 gol atarak herkesi büyüledi. Sadece skor değil, oyun zekâsı, tekniği ve soğukkanlılığıyla “Yeni Ronaldo” yakıştırmalarını almaya başladı. Aynı sezon Benfica şampiyon oldu, Félix ise Avrupa’nın radarına girdi.

4. Rekor Transfer: Atlético de Madrid'e 126 Milyon €

Temmuz 2019’da, henüz 19 yaşındayken Atlético de Madrid, João Félix için 126 milyon € ödeyerek kulüp tarihinin en pahalı transferini yaptı. Bu transfer onu bir anda dünyanın en dikkat çeken genç yeteneklerinden biri haline getirdi.

5. Golden Boy 2019

Félix, 2019 yılında “Golden Boy” ödülünü kazandı. Bu ödül, Avrupa’daki en iyi genç oyuncuya veriliyor. Daha önce bu ödülü kazananlar arasında Messi, Mbappé ve Haaland gibi isimler var. João Félix de artık bu elit kulübün bir parçasıydı.

6. La Liga Zaferi ve Simeone Zorlukları

6. La Liga Zaferi ve Simeone Zorlukları

2020-21 sezonunda Atlético Madrid, La Liga şampiyonu oldu. Ancak Félix için işler her zaman kolay gitmedi. Teknik direktör Diego Simeone’nin savunma ağırlıklı sistemine adapte olmakta zorlandı. Yetenekliydi ama serbest değildi. Zaman zaman yedek kaldı, eleştirildi ama hep sahada cevabını verdi.

7. Chelsea Günleri: Mavi Rüya mı, Geçici Soluk mu?

2022-23 sezonunda Félix, Premier League devi Chelsea’ye kiralandı. İngiltere’de teknik kapasitesiyle dikkat çekti, ancak takımın genel performans düşüklüğü onun da istikrarını etkiledi. Buna rağmen, sahadaki zarafetiyle İngiliz basınının ilgisini çekti.

8. Chelsea ile 7 Yıllık Sözleşme

2024 yazında, Chelsea João Félix’i kalıcı olarak transfer etti. 7 yıllık sözleşme imzalandı. Bu uzun vadeli yatırım, kulübün ona olan güvenini gösteriyordu. Taraftarlar ise hâlâ onun tam potansiyelini göstermesini bekliyor. Mevcut sözleşme tarihlerinin 21 Ağustos 2024 başlangıç ve 30 Haziran 2031 bitiş tarihli olduğunu da hatırlayalım.

9. Milan Macerası: Serie A Rüzgârı

2025 Ocak ayında AC Milan’a kiralandı. Serie A’daki ilk maçında golle başladı, ancak takım içindeki sistem farklılıkları nedeniyle zor bir dönem geçirdi. Yine de onun teknik kapasitesi İtalya'da da göz kamaştırdı. Tam da 30 Haziran 2025’te piyasada “kiralık” diye anılan ancak yasal olarak “geçici transfer sözleşmesi” dememiz gereken ilişkisi de sonlandı.

10. Portekiz Milli Takımı ve Uluslar Ligi Zaferleri

João Félix, şimdiye kadar Portekiz milli formasıyla 45 maça çıktı ve 9 gol attı. 2019 ve 2025 UEFA Uluslar Ligi zaferlerinde kadrodaydı. Cristiano Ronaldo sonrası dönemin liderlerinden biri olarak görülüyor.

Bonus: Biraz da magazin lütfen!

Bonus: Biraz da magazin lütfen!

Sahadaki yeteneğinin yanı sıra özel hayatı da merak konusu. 2025 yazında Kolombiyalı model Valentina Rueda ile tatil görüntüleri basına yansıdı. Chelsea’de forma numarasıyla yaşadığı değişim de gündem oldu. Ama ne olursa olsun, João Félix hâlâ genç, yetenekli ve oyunun seyrini değiştirecek biri olmaya aday.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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