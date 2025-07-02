João Félix Hakkında 10 Bilgi

2020-21 sezonunda Atlético Madrid, La Liga şampiyonu oldu. Ancak Félix için işler her zaman kolay gitmedi. Teknik direktör Diego Simeone’nin savunma ağırlıklı sistemine adapte olmakta zorlandı. Yetenekliydi ama serbest değildi. Zaman zaman yedek kaldı, eleştirildi ama hep sahada cevabını verdi.
7. Chelsea Günleri: Mavi Rüya mı, Geçici Soluk mu?
2022-23 sezonunda Félix, Premier League devi Chelsea’ye kiralandı. İngiltere’de teknik kapasitesiyle dikkat çekti, ancak takımın genel performans düşüklüğü onun da istikrarını etkiledi. Buna rağmen, sahadaki zarafetiyle İngiliz basınının ilgisini çekti.
8. Chelsea ile 7 Yıllık Sözleşme
2024 yazında, Chelsea João Félix’i kalıcı olarak transfer etti. 7 yıllık sözleşme imzalandı. Bu uzun vadeli yatırım, kulübün ona olan güvenini gösteriyordu. Taraftarlar ise hâlâ onun tam potansiyelini göstermesini bekliyor. Mevcut sözleşme tarihlerinin 21 Ağustos 2024 başlangıç ve 30 Haziran 2031 bitiş tarihli olduğunu da hatırlayalım.
9. Milan Macerası: Serie A Rüzgârı
2025 Ocak ayında AC Milan’a kiralandı. Serie A’daki ilk maçında golle başladı, ancak takım içindeki sistem farklılıkları nedeniyle zor bir dönem geçirdi. Yine de onun teknik kapasitesi İtalya'da da göz kamaştırdı. Tam da 30 Haziran 2025’te piyasada “kiralık” diye anılan ancak yasal olarak “geçici transfer sözleşmesi” dememiz gereken ilişkisi de sonlandı.
10. Portekiz Milli Takımı ve Uluslar Ligi Zaferleri
João Félix, şimdiye kadar Portekiz milli formasıyla 45 maça çıktı ve 9 gol attı. 2019 ve 2025 UEFA Uluslar Ligi zaferlerinde kadrodaydı. Cristiano Ronaldo sonrası dönemin liderlerinden biri olarak görülüyor.