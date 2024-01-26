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Jenni Hermoso Tacizi için Rubiales’e Yargılama Önerisi

etiket Jenni Hermoso Tacizi için Rubiales’e Yargılama Önerisi

Aysu Melis Bağlan
Aysu Melis Bağlan - yazio
26.01.2024 - 19:49

Ülkemizde #TecavüzcüAramızda etiketine destek ararken insanlar, İspanya’da konu daha çok “rızaya dayalı”.

Rızaya dayalı olmayan, tek taraflı, şaşırtıcı öpücük. Yani, taciz.

Türkiye’de konuşma konusu buralara uzanamasa da cinsiyetçi bir öpücük gündemi vardı hatırlar mısınız?

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İspanya’da Ulusal Mahkeme hâkimi Francisco de Jorge de Jennifer Hermoso'ya rızasız öpücük nedeniyle Rubiales'i yargılamayı teklif ediyor.

İspanya’da Ulusal Mahkeme hâkimi Francisco de Jorge de Jennifer Hermoso'ya rızasız öpücük nedeniyle Rubiales'i yargılamayı teklif ediyor.

Futbolcu üzerinde kurdukları baskı nedeniyle Luque, Vilda ve Rivera'yı yargılamak istiyor ve eski RFEF (İspanya Futbol Federasyonu) başkanının eyleminin 'tek taraflı ve şaşırtıcı bir girişim olduğu' sonucuna varıyor.

Ulusal Mahkeme hâkimi Francisco de Jorge, 20 Ağustos'ta Sydney'de düzenlenen Dünya Kupası finali sonrasında İspanyol milli takım oyuncusu Jennifer Hermoso'nun rızası olmadan öpülmesi nedeniyle İspanya Futbol Federasyonu eski başkanı Luis Rubiales'in yargılanmasını önerdi.

Peki Luque, Vilda ve Rivera kimdir?

Yargıç ayrıca erkek takımının spor direktörü Albert Luque'nin, kadın takımının eski antrenörü Jorge Vilda’nın ve Federasyonun pazarlama müdürü Rubén Rivera'nın da yargılanmasını teklif ediyor.

Neden mi? Çünkü bu ekip, Hermoso’nun taciz öpücüğüne rıza gösterdiğini açıklayan bir videonun içinde yer alması konusunda baskı yapmış da ondan.

Kararda yargıç, oyuncuyu öpmenin soruşturma altındaki Luis Rubiales tarafından 'rızaya dayalı olmadığı ve tek taraflı ve şaşırtıcı bir girişim olduğu' sonucuna vardı.

FIFA tarafından zaten üç ay süreyle diskalifiye edilmiş sonra da 10 Eylül'de federasyon başkanlığından istifa etmişti; bu yaptırım daha sonra üç yıl uzaklaştırma cezasına yol açmıştı.

Bildirilen olaylarla ilgili açıklamasında yargıç, Rubiales'in 'oyuncunun kafasını iki eliyle kulak hizasında tuttuğunu ve şaşırtıcı ve beklenmedik bir şekilde oyuncunun dudaklarına bir öpücük kondurduğunu' ifade ediyor. Jennifer Hermoso’nun sanığın kendisini dudaklarından öpme niyetinden haberi olmadığı gibi buna da rıza göstermemiştir. Dudaklarındaki beklenmedik öpücük karşısında şaşkına dönen Jennifer Hermoso'nun tepki verecek zamanı olmadığı ve oyuncunun ilk başta bunun önemini küçümsemeye ve takımın tarihi zaferini kutlamaya devam etmeye çalıştığı ancak saatler ilerledikçe zaferin getirdiği coşkunun yerini rahatsızlığa ve yukarıda anlatılan eylemden kırılmış olma hissine bıraktığı da ekleniyor.

Hâkim, Jennifer Hermoso'ya uygulanan baskının iki anına dikkat çekiyor:

Hâkim, Jennifer Hermoso'ya uygulanan baskının iki anına dikkat çekiyor:

Sydney'den dönüş uçuşunda ve dünya şampiyonlarının ödüllendirildiği Ibiza kutlama yolculuğunda. Uçak yolculuğu sırasında futbolcuya baskı yapan, daha sonra federasyon tarafından kovulan teknik direktör Jorge Vilda'ydı. 'İspanya'ya dönüş uçuşunda sanık Luis Manuel Rubiales Béjar, Jennifer Hermoso Fuentes'e kendisiyle ortaklaşa düzenlenen halka açık bir basın açıklaması yapmayı kabul ettirmeye çalıştı, öpücüğün rızaya dayalı olduğunu belirtti, futbolcu ise rahatsızlığını ifade ederek bunu reddetti.

Hermoso'ya yönelik iddia edilen baskının asıl yükünü çekenler pazarlama direktörü Rubén Rivera ve spor direktörü Albert Luque'du. Her ikisi de federasyondaki görevlerini sürdürmeye devam ediyor.

Jennifer Hermoso ona bu konu hakkında konuşmak istemediğini bildirdi. Hâkim, oyuncunun maruz kaldığı baskıların 'endişe ve yoğun stres yarattığı' sonucuna vardı.

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Yargıç, erotik olsun ya da olmasın amacın ya da olağanüstü spor zaferinin bir sonucu olarak yaşanan coşku ve ajitasyon durumunun, sonuçları ve hukuki sonuçlarının, kovuşturmayı yürüten kurum önündeki sözlü duruşmada değerlendirilmesi gereken unsurlar olduğunu ekliyor. Ayrıca eğitmen, kaydında anlatılan olayların işlendiğine dair yeterli kanıt bulunduğunu ve bu olayların suçla ilgili olduğunu, dolayısıyla da suçlamanın tamamen sürdürülebilir olduğunu teyit eder. Sulh yargıcı açısından detaylı bir nitelendirme yapılmasına ya da spesifik suç türlerinin belirtilmesine gerek yoktur, çünkü mümkün olan sınıflandırmaların en ağırında bunların kısaltılmış prosedür kapsamına giren cezaların kapsamını aşmayacağını değerlendirmek yeterlidir. Bu durumda, dudaktan öpücüğün 'özellikle iki yetişkin bağlamında cinsel ilişkilere ayrılan yakınlık alanını etkilediğini' belirtiyor.Hâkime göre bu gerçekler, dolaylı olarak Luis Rubiales'e atfedilen ana suçla ilgili ceza gerektiren bir suç teşkil edebilir.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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