Jenni Hermoso Tacizi için Rubiales’e Yargılama Önerisi

Futbolcu üzerinde kurdukları baskı nedeniyle Luque, Vilda ve Rivera'yı yargılamak istiyor ve eski RFEF (İspanya Futbol Federasyonu) başkanının eyleminin 'tek taraflı ve şaşırtıcı bir girişim olduğu' sonucuna varıyor.

Ulusal Mahkeme hâkimi Francisco de Jorge, 20 Ağustos'ta Sydney'de düzenlenen Dünya Kupası finali sonrasında İspanyol milli takım oyuncusu Jennifer Hermoso'nun rızası olmadan öpülmesi nedeniyle İspanya Futbol Federasyonu eski başkanı Luis Rubiales'in yargılanmasını önerdi.

Peki Luque, Vilda ve Rivera kimdir?

Yargıç ayrıca erkek takımının spor direktörü Albert Luque'nin, kadın takımının eski antrenörü Jorge Vilda’nın ve Federasyonun pazarlama müdürü Rubén Rivera'nın da yargılanmasını teklif ediyor.

Neden mi? Çünkü bu ekip, Hermoso’nun taciz öpücüğüne rıza gösterdiğini açıklayan bir videonun içinde yer alması konusunda baskı yapmış da ondan.

Kararda yargıç, oyuncuyu öpmenin soruşturma altındaki Luis Rubiales tarafından 'rızaya dayalı olmadığı ve tek taraflı ve şaşırtıcı bir girişim olduğu' sonucuna vardı.

FIFA tarafından zaten üç ay süreyle diskalifiye edilmiş sonra da 10 Eylül'de federasyon başkanlığından istifa etmişti; bu yaptırım daha sonra üç yıl uzaklaştırma cezasına yol açmıştı.

Bildirilen olaylarla ilgili açıklamasında yargıç, Rubiales'in 'oyuncunun kafasını iki eliyle kulak hizasında tuttuğunu ve şaşırtıcı ve beklenmedik bir şekilde oyuncunun dudaklarına bir öpücük kondurduğunu' ifade ediyor. Jennifer Hermoso’nun sanığın kendisini dudaklarından öpme niyetinden haberi olmadığı gibi buna da rıza göstermemiştir. Dudaklarındaki beklenmedik öpücük karşısında şaşkına dönen Jennifer Hermoso'nun tepki verecek zamanı olmadığı ve oyuncunun ilk başta bunun önemini küçümsemeye ve takımın tarihi zaferini kutlamaya devam etmeye çalıştığı ancak saatler ilerledikçe zaferin getirdiği coşkunun yerini rahatsızlığa ve yukarıda anlatılan eylemden kırılmış olma hissine bıraktığı da ekleniyor.