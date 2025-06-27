Japonya’nın ‘Twitter Katili’ Lakaplı Mahkumu Shiraishi Takahiro İdam Edildi
Japonya’da sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği dokuz kişiyi vahşice öldürmekten suçlu bulunan ‘Twitter katili’ lakaplı Shiraishi Takahiro isimli mahkumun idam cezası infaz edildi. Japonya’da en son bir mahkum idam edildiğinde tarih Temmuz 2022’ydi. Tokyo’nun Akibahara bölgesinde 2008 yılında bıçaklı saldırılar düzenleyen bir adam idam edilmişti. ‘Twitter katili’ lakaplı Takahiro Shiraishi’nin idamı Japonya’da 3 yıl sonra ilk idam oldu.
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Japonya'da sosyal medyadan tanıştığı 9 kişiyi öldüren, "Twitter katili" olarak bilinen Shiraishi Takahiro'nun idam edildiği bildirildi.
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Tokyo Gözaltı Merkezi'nde idam edilen Shiraishi’nin infazı tamamlanana kadar kamuoyundan gizli tutuldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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