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Japonya’nın ‘Twitter Katili’ Lakaplı Mahkumu Shiraishi Takahiro İdam Edildi

Japonya’nın ‘Twitter Katili’ Lakaplı Mahkumu Shiraishi Takahiro İdam Edildi

Twitter
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.06.2025 - 12:36 Son Güncelleme: 27.06.2025 - 12:54

Japonya’da sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği dokuz kişiyi vahşice öldürmekten suçlu bulunan ‘Twitter katili’ lakaplı Shiraishi Takahiro isimli mahkumun idam cezası infaz edildi. Japonya’da en son bir mahkum idam edildiğinde tarih Temmuz 2022’ydi. Tokyo’nun Akibahara bölgesinde 2008 yılında bıçaklı saldırılar düzenleyen bir adam idam edilmişti. ‘Twitter katili’ lakaplı Takahiro Shiraishi’nin idamı Japonya’da 3 yıl sonra ilk idam oldu.

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Japonya'da sosyal medyadan tanıştığı 9 kişiyi öldüren, "Twitter katili" olarak bilinen Shiraishi Takahiro'nun idam edildiği bildirildi.

Japonya'da sosyal medyadan tanıştığı 9 kişiyi öldüren, "Twitter katili" olarak bilinen Shiraishi Takahiro'nun idam edildiği bildirildi.

Shiraishi Takahiro, eski adı 'Twitter' olan sosyal medya platformu X üzerinden tanıştığı 9 kişiyi vahşice öldürdüğü için 'Twitter katili' olarak biliniyor. Dairesinde 8 kadın ve bir erkeğe ait cesetlerin soğutucuda bulunmasının ardından 2017'de tutuklanan Shiraishi, 2020'de idam cezasına çarptırıldı.

Soruşturmayı yürüten yetkililer, Shiraishi’nin intihara meyilli kişilerle sosyal medyadan iletişime geçerek bu konuda yardımcı olmayı teklif ettiğini, ardından evine çağırdığı kurbanları öldürdüğünü belirtti.

Tokyo Gözaltı Merkezi'nde idam edilen Shiraishi’nin infazı tamamlanana kadar kamuoyundan gizli tutuldu.

Tokyo Gözaltı Merkezi'nde idam edilen Shiraishi’nin infazı tamamlanana kadar kamuoyundan gizli tutuldu.

Bu infaz, Japonya'da Temmuz 2022'den beri uygulanan ilk idam oldu. G7 ülkeleri arasında sadece Japonya ve ABD'de idam cezası uygulanıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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