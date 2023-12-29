Japonya'daki Dünyanın En Büyük Nükleer Enerji Santrali Tekrardan Devreye Girdi
Japonya'daki Dünyanın En Büyük Nükleer Enerji Santrali Tekrardan Devreye Girdi
1985 yılında Japonya'da kurulan ve dünyanın en büyük nükleer enerji santrali olarak bilinen Kashiwazaki-Kariwa Nükleer Enerji Santrali, 2011'deki Fukushima felaketinin ardından diğer nükleer santraller gibi geçici olarak kapatılmıştı. Şimdi ise bu devasa santral yeniden faaliyete geçirilme sürecinde bulunuyor. Detaylar içerikte. 👇
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Japonya’daki Kashiwazaki-Kariwa Nükleer Enerji Santrali dünyanın en büyük nükleer reaktörlerinden biri olarak biliniyor.
Bu tesis, 8.2 gigawatt gücündeki reaktörleriyle dikkat çekiyor ve Japonya'nın Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından iki yıl önce getirilen faaliyet yasağının kaldırılmasının ardından yeniden faaliyete geçmeye hazırlanıyor.
Önceleri 2011'deki Fukushima felaketi sonrasında Japonya genelindeki diğer nükleer santraller gibi devre dışı bırakılan bu tesis, şimdi yeniden devreye alınma sürecinde.
Dünyanın fosil yakıtlardan uzaklaşma çabası içinde olduğu bir dönemde enerji uzmanları, kesinti sorunlarına sahip yenilenebilir enerji kaynaklarına alternatif olarak nükleer enerjinin öneminin artacağını öngörüyorlar.
Japonya, 2050 yılına kadar karbon nötr bir ülke olmayı hedefliyor ve bu süreçte enerji arzını sağlamak için var olan nükleer altyapısını kullanmayı planlıyor.
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Dünyanın ilk gelişmiş kaynar su reaktörüne sahip Kashiwazaki-Kariwa 1985 yılında kuruldu.
Tesisi işleten Tokyo Electric Power Company, santralin yeniden devreye girmesiyle dünyanın en büyük nükleer enerji santrali unvanını koruyacağını belirtiyor.
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