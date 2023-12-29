Japonya'daki Dünyanın En Büyük Nükleer Enerji Santrali Tekrardan Devreye Girdi

1985 yılında Japonya'da kurulan ve dünyanın en büyük nükleer enerji santrali olarak bilinen Kashiwazaki-Kariwa Nükleer Enerji Santrali, 2011'deki Fukushima felaketinin ardından diğer nükleer santraller gibi geçici olarak kapatılmıştı. Şimdi ise bu devasa santral yeniden faaliyete geçirilme sürecinde bulunuyor. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1