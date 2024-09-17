Japonya 100 Yaş ve Üzeri İnsan Sayısında Rekor Kırdı!

Dünyanın en uzun ömürlü insanlarının bulunduğu Japonya yeni bir rekor kırdı. Hükümet verilerine göre ülkede 100 yaş ve üzeri kişilerin sayısı 95 bini aştı. Ancak herkes Japonya'daki uzun yaşam sırrını merak ederken bu veriler ülkede yeni bir krizin kapısını aralayabilir.