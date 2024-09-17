Japonya 100 Yaş ve Üzeri İnsan Sayısında Rekor Kırdı!
Japonya 100 Yaş ve Üzeri İnsan Sayısında Rekor Kırdı!
Dünyanın en uzun ömürlü insanlarının bulunduğu Japonya yeni bir rekor kırdı. Hükümet verilerine göre ülkede 100 yaş ve üzeri kişilerin sayısı 95 bini aştı. Ancak herkes Japonya'daki uzun yaşam sırrını merak ederken bu veriler ülkede yeni bir krizin kapısını aralayabilir.
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2023 yılı verilerine göre Japonya'da nüfus 124 milyonu aştı. "Uzun yaşam" denildiğinde akla ilk gelen ükelerden biri olan Japonya'da yaşlı nüfus bir hayli fazla.
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NTV'nin AFP'den aktardığına göre Japonya yaşlı nüfusla bir rekora imza attı. Ancak bu rekor tüm bildiklerinizden farklı...
Bugün açıklanan hükümet verilerine göre 1 Eylül itibarıyla ülkede 95 bin 119 kişi 100 yaş ve üzerinde. Bu verilerin yüzde 83 bin 958'ini kadın; 11 bin 161'ini ise erkek nüfus oluşturdu.
Dünyanın dördüncü büyük ekonomisine sahip ülkede demografik kriz etkili olmaya başladı. Bunun nedeni ise yaşlı nüfusun artması olarak gösterildi.
Japonya bu oranla 100 binden fazla nüfusa sahip 200 ülkenin başına yerleşti. Ancak bu veriler ülkede yeni bir krizin başlangıcı olarak yorumlandı. Artan yaşlı nüfus daha fazla sağlık ve diğer yardım masraflarına yol açıyor. Bunu karşılayacak iş gücü oranı ise giderek azalıyor.
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Hükümet nüfusun azalmasını önleyecek uygulamaları hayata geçirmeyi planlıyor. Bu uygulamalardan birisi de emeklilik yaşının uzatılması oldu. 2025 yılından itibaren emeklilik yaşı 65 olacak.
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