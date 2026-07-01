Japonların 100 Yıllık Para Biriktirme Sanatı “Kakeibo” Gerçekten İşe Yarıyor mu?
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Japonlar, günlük yaşamın en sıradan alışkanlıklarını bile bir sanata dönüştürme konusunda oldukça başarılı. İşte Kakeibo da tam olarak bunun bir örneği. 1904 yılında ortaya çıkan bu bütçe yöntemi, kalem, kağıt ve dürüst öz değerlendirmeyle yapmayı amaçlıyor. Son yıllarda dünyanın dört bir yanında yeniden popüler hale gelen Kakeibo, harcamalarınızı kontrol altına almanın en sade yollarından biri olarak gösteriliyor. Peki gerçekten işe yarıyor mu? Beraber inceleyelim!
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Kakeibo, bütçe yapmaktan ziyade harcamalarla yüzleştiriyor.
Kalem ve kağıt kullanarak etkili sonuçlar elde edebiliyorsunuz.
Kakeibo'nun sihirli gücü dört harcama kategorisinde saklı.
Her ay kendinize sorduğunuz dört soru davranışlarınızı değiştiriyor.
Küçük harcamaların nelere sebep olduğunu daha net şekilde görebiliyorsunuz.
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Tasarrufu cezadan ziyade bir hedef gibi göstermeyi başarıyor.
Kakeibo, dürtüsel alışverişlerin en büyük düşmanlarından biri.
Araştırmalar, harcamaları takip eden kişilerin daha fazla tasarruf ettiğini gösteriyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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