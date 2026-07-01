Japonların 100 Yıllık Para Biriktirme Sanatı “Kakeibo” Gerçekten İşe Yarıyor mu?

Kakeibo'nun başlangıcında bazı temel sorular bulunuyor. Ne kadar param var, ne kadar biriktirmek istiyorum, ne kadar harcadım ve nasıl geliştirebilirim gibi sorular düzenli olarak cevaplanıyor. Basit görünse de finansal farkındalığı büyük ölçüde artırıyor. İnsanlar çoğu zaman, bütçelerinin onları yönettiğini fark ediyor. Kakeibo ise direksiyonu yeniden sizin elinize veriyor.