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Japonların 100 Yıllık Para Biriktirme Sanatı “Kakeibo” Gerçekten İşe Yarıyor mu?

etiket Japonların 100 Yıllık Para Biriktirme Sanatı “Kakeibo” Gerçekten İşe Yarıyor mu?

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
01.07.2026 - 12:01
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Japonlar, günlük yaşamın en sıradan alışkanlıklarını bile bir sanata dönüştürme konusunda oldukça başarılı. İşte Kakeibo da tam olarak bunun bir örneği. 1904 yılında ortaya çıkan bu bütçe yöntemi, kalem, kağıt ve dürüst öz değerlendirmeyle yapmayı amaçlıyor. Son yıllarda dünyanın dört bir yanında yeniden popüler hale gelen Kakeibo, harcamalarınızı kontrol altına almanın en sade yollarından biri olarak gösteriliyor. Peki gerçekten işe yarıyor mu? Beraber inceleyelim!

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Kakeibo, bütçe yapmaktan ziyade harcamalarla yüzleştiriyor.

Kakeibo, bütçe yapmaktan ziyade harcamalarla yüzleştiriyor.

Birçok bütçe uygulaması size ne kadar harcadığınızı söylese de neden harcadığınızı açıklamıyor. Kakeibo'nun temel farkı tam da burada ortaya çıkıyor. Her harcamayı elle yazarken satın alma kararlarınızı sorgulamaya başlıyorsunuz. Bir anda kendinizi gerçekten ihtiyacım var mı diye düşünürken bulabiliyorsunuz. Bu farkındalık zamanla gereksiz harcamaları azaltıyor.

Kalem ve kağıt kullanarak etkili sonuçlar elde edebiliyorsunuz.

Kalem ve kağıt kullanarak etkili sonuçlar elde edebiliyorsunuz.

Dijital çağda her şey telefona taşınmış olsa da Kakeibo geleneksel yöntemlerden vazgeçmiyor. Harcamaları elle yazmak beynin bilgiyi daha derin işlemesine yardımcı oluyor. Kredi kartı ekstresinde fark edilmeyen küçük masraflar, bir defter sayfasında çok daha görünür hale geliyor. Özellikle kahve, atıştırmalık veya online alışveriş gibi küçük harcamalar gözünüzün önünde birikmeye başlıyor. Haliyle bu da tasarruf motivasyonunu artırıyor.

Kakeibo'nun sihirli gücü dört harcama kategorisinde saklı.

Kakeibo'nun sihirli gücü dört harcama kategorisinde saklı.

Sistem harcamaları ihtiyaçlar, istekler, kültürel harcamalar ve beklenmedik giderler olarak ayırıyor. Böylece para nereye gidiyor sorusunun cevabı çok daha net ortaya çıkıyor. Ay sonunda bütçenin büyük kısmının aslında keyfi harcamalara gittiğini fark ediyorsunuz. Bu sınıflandırma sayesinde hangi alanda tasarruf yapabileceğinizi kolayca görebiliyorsunuz.

Her ay kendinize sorduğunuz dört soru davranışlarınızı değiştiriyor.

Her ay kendinize sorduğunuz dört soru davranışlarınızı değiştiriyor.

Kakeibo'nun başlangıcında bazı temel sorular bulunuyor. Ne kadar param var, ne kadar biriktirmek istiyorum, ne kadar harcadım ve nasıl geliştirebilirim gibi sorular düzenli olarak cevaplanıyor. Basit görünse de finansal farkındalığı büyük ölçüde artırıyor. İnsanlar çoğu zaman, bütçelerinin onları yönettiğini fark ediyor. Kakeibo ise direksiyonu yeniden sizin elinize veriyor.

Küçük harcamaların nelere sebep olduğunu daha net şekilde görebiliyorsunuz.

Küçük harcamaların nelere sebep olduğunu daha net şekilde görebiliyorsunuz.

Ayda birkaç kez verilen kahve siparişleri veya indirimde diye alınan ürünler önemsiz gibi görünüyor. Fakat Kakeibo sayesinde bu harcamalar toplandığında ortaya çıkan rakamlar oldukça şaşırtıcı oluyor. Pek çok kişi tasarruf edememesinin sebebinin büyük masraflar olduğunu düşünürken gerçekte durum farklı çıkıyor. Bütçeyi genellikle küçük ama sürekli harcamalar zorluyor. Kakeibo bu görünmez kaçakları yakalamakta oldukça başarılı.

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Tasarrufu cezadan ziyade bir hedef gibi göstermeyi başarıyor.

Tasarrufu cezadan ziyade bir hedef gibi göstermeyi başarıyor.

Birçok bütçe sistemi harcamaları kısmaya odaklanıyor. Kakeibo ise öncelikle ne için para biriktirdiğinizi düşünmenizi istiyor. Yeni bir bilgisayar, tatil planı veya acil durum fonu gibi hedefler belirlemek motivasyonu artırıyor. Böylece tasarruf yapmak bir mahrumiyet hissi yaratmıyor. Tam tersine gelecekteki hedeflerinize yaklaşmanın bir yolu haline geliyor.

Kakeibo, dürtüsel alışverişlerin en büyük düşmanlarından biri.

Kakeibo, dürtüsel alışverişlerin en büyük düşmanlarından biri.

Bir ürünü satın almadan önce onu gerçekten isteyip istemediğinizi sorgulamak yöntemin temel parçalarından. Özellikle internet alışverişlerinde yapılan ani kararlar zamanla azalabiliyor. Çünkü her harcamanın daha sonra deftere yazılacağını bilmek insanı iki kez düşündürüyor.

Araştırmalar, harcamaları takip eden kişilerin daha fazla tasarruf ettiğini gösteriyor.

Araştırmalar, harcamaları takip eden kişilerin daha fazla tasarruf ettiğini gösteriyor.

Finansal davranışlar üzerine yapılan birçok çalışma, harcamalarını düzenli takip eden insanların bütçelerini daha başarılı yönettiğini ortaya koyuyor. Kakeibo'nun mantığı da tam olarak bu prensibe dayanıyor. Düzenli kayıt tutmak bilinçsiz harcamaları azaltıyor ve tasarruf oranlarını yükseltiyor. Elbette yöntem tek başına mucize yaratmıyor. Ancak farkındalık oluşturarak güçlü bir başlangıç noktası sunuyor.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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