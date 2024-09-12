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Japon Temizlik Felsefesi Osouji Nedir?

etiket Japon Temizlik Felsefesi Osouji Nedir?

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
12.09.2024 - 12:46

Bizde nasıl ki bahar temizliği varsa, Japonya'da da belirli dönemlerde uygulanan temizlik ritüelleri vardır. Osouji olarak bilinen ritüel bunlar arasında en önemlisidir. Yeni yıl öncesinde uygulanan Osouji temizliklerinin evdeki kötü ruhları kovduğuna ve eve şans, mutluluk, para getirdiğine inanılır.

Gelin Japonya'nın bu mistik ve geleneksel temizlik ritüelini daha yakından tanıyalım!

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Osouji'nin tarihi 1600'lü yıllara kadar uzanır.

Osouji ritüeli aslında Edo Dönemi olarak bilinen 1600-1800'lü yıllara kadar uzanıyor. Diğer adıyla Tokugawa Dönemi olarak bilinen bu yıllarda geleneksel Japon evleri sobayla ısınıyordu. Bu nedenle insanlar evlerini kış ayları gelmeden temizlemiyordu. İlk olarak Edo Kalesi'nde başlayan Osouji ritüelleri, ardından evlerin Aralık ayında temizlenmesini getirdi. Böylece yeni yıl tanrısı olarak bilinen Toshigami'yı selamlama ritüelleri oluştu.

Anlamı ise "büyük temizlik" demektir.

Yaygın olarak uygulanan Osouji ritüeli, genellikle Aralık ayı sonuna doğru yapılır. Bu sırada evdeki mobilya ve eşyalarla birlikte elektronik eşyalar, eski kıyafetler, hatta toksik ilişkilerden kalma hatıralar bile temizlenir. Böylece sadece fiziki bir hijyen ve düzen elde etmek değil, zihni rahatlatmak ve tüm yüklerden kurtulmak da hedeflenir.

Osouji toplumda temizlik alışkanlığı pekiştirmek için de uygulanır.

Osouji, yeni yıla tertemiz ve arınmış olarak başlama amacı taşır. Bu geleneğin sürdürülmesi için okullarda ve iş yerlerinde planlı temizlik faaliyetleri düzenlenir. Genellikle hafta sonlarına veya tatil günlerine denk getirilen bu etkinlikler, ortak alanların birlikte temizlenmesini sağlayarak paylaşımı artırır. Ayrıca küçük yaştan başlayarak tüm bireylere temizlik alışkanlığı kazandırmaya yardımcıdır ve sorumluluk bilincini geliştirir.

Osouji'deki en önemli adım Susuharai aşamasıdır.

Osouji'nin ana faaliyeti 'Susuharai' olarak bilinen toz alma etkinlikleri ile başlar. Bu amaçla pencere pervazları, vantilatörler ve diğer tüm zorlu noktalar detaylı şekilde temizlenir. Düzenli temizliği yapılmayan alanlarla birlikte günlük eşyalar ve ortak alanlarda süpürülür. Böylece fiziksel ortamın tüm pisliklerden arındırılması, ruhun ise tazelenmesi hedeflenir.

Seiri ikinci adımdır.

Sonraki önemli aşama ise 'Serai' olarak bilinen ve eşyaların düzenlenmesini içeren adımdır. Çünkü kirden ve tozdan arınmış bir alanı düzenlemek çok daha kolaydır. Bu esnada fazla ve gereksiz olan her şey atılır, işlevsiz olan hiçbir şey saklanmaz. Bu da hayata ve ruha hafiflik getirir.

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Ardından son aşama olarak yeni yılı karşılama hazırlıkları başlar.

Osouji ritüelinin son basamağını temizlenen, fazlalıklarından arındırılan ve tekrar düzenlenen evin süslenme basamağı oluşturur. Yeni yılı kutlamak için dekore edilen ev, aynı zamanda spiritüel ruhları selamlama ve tanrılara saygı gösterme anlamı taşır.

Bu gelenek Japonya'daki her evde yeni yıl öncesinde sürdürülür.

Japonya'da hala her yıl sürdürülen Osouji geleneği, yeni yıla yanlış veya kirli olan hiçbir şeyi götürmeme mantığına dayanır. Böylece hem manevi hem fiziksel ferahlama sağlar. Bizdeki bahar temizliğinden en temel farkı gerçekleştiği mevsimin kış olmasıdır. Diğer en önemli farkı ise toplu çalışma ve eğitim alanlarında düzenlenen kolektif temizlik etkinlikleridir.

Osouji sayesinde temizliğe karşı bambaşka bir bakış açısı geliştirebilirsiniz.

Osouji ritüelini kendi hayatınıza uygulamak için ana basamakları sırasıyla takip etmeniz yeterlidir. Temizliği zorunlu bir alışkanlıktan ziyade ödüllendirici bir deneyim olarak düşündüren Osouji, hayatınızdaki dağınıklıktan kurtulmanızı sağlayabilir. Böylece daha anlamlı ve faydalı şeylere yer açabilirsiniz. Hatta çocuklarınıza temizlik alışkanlığı kazandırmak için de bu mistik ritüelden faydalanabilirsiniz. 😘

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