Japon Temizlik Felsefesi Osouji Nedir?
Japon Temizlik Felsefesi Osouji Nedir?
Bizde nasıl ki bahar temizliği varsa, Japonya'da da belirli dönemlerde uygulanan temizlik ritüelleri vardır. Osouji olarak bilinen ritüel bunlar arasında en önemlisidir. Yeni yıl öncesinde uygulanan Osouji temizliklerinin evdeki kötü ruhları kovduğuna ve eve şans, mutluluk, para getirdiğine inanılır.
Gelin Japonya'nın bu mistik ve geleneksel temizlik ritüelini daha yakından tanıyalım!
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Osouji'nin tarihi 1600'lü yıllara kadar uzanır.
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Anlamı ise "büyük temizlik" demektir.
Osouji toplumda temizlik alışkanlığı pekiştirmek için de uygulanır.
Osouji'deki en önemli adım Susuharai aşamasıdır.
Seiri ikinci adımdır.
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