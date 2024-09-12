Japon Temizlik Felsefesi Osouji Nedir?

Bizde nasıl ki bahar temizliği varsa, Japonya'da da belirli dönemlerde uygulanan temizlik ritüelleri vardır. Osouji olarak bilinen ritüel bunlar arasında en önemlisidir. Yeni yıl öncesinde uygulanan Osouji temizliklerinin evdeki kötü ruhları kovduğuna ve eve şans, mutluluk, para getirdiğine inanılır.

Gelin Japonya'nın bu mistik ve geleneksel temizlik ritüelini daha yakından tanıyalım!