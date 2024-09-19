İzmir’in En Lezzetli ve Eğlenceli Mekanı Pally’de Yeni Sezon Başlıyor!
İzmir’in En Lezzetli ve Eğlenceli Mekanı Pally’de Yeni Sezon Başlıyor!
İzmir'de bir sonraki yaza kadar eğlence yine şehir merkezine taşınıyor. Şehirde dünya mutfağından leziz yemekler yemek ve şık bir mekanda eğlenceli bir akşam geçirmek isteyenler ise geçtiğimiz yıl kapılarını açan Pally'yi ziyaret ediyor.
Pally'nin mutfağında tüm yemekler özenle seçilmiş taze malzemeler ve şeflerin özel dokunuşlarıyla hazırlanıyor. Bu lezzetlere imza kokteyller eşlik ediyor.
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İzmir'de yaz sezonu kapanıp şehre dönüş başlamışken, şehrin en sevilen mekanlarından Pally'de de yeni sezon hazırlıkları tamamlandı.
Pally'de hafta sonları 23:00 itibarıyla mutfakta şefler değil DJ'ler performanslarını sergilemeye başlıyor!
Pally'de #KitchenBeats'in yeni sezonu ise 20 Eylül'de başlıyor!
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Bu içerik marka tanıtımı ve iş birliği amacıyla hazırlanmıştır.
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