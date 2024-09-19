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İzmir’in En Lezzetli ve Eğlenceli Mekanı Pally’de Yeni Sezon Başlıyor!

İzmir’in En Lezzetli ve Eğlenceli Mekanı Pally’de Yeni Sezon Başlıyor!

Nagehan
Nagehan - Onedio Üyesi
19.09.2024 - 15:40

İzmir'de bir sonraki yaza kadar eğlence yine şehir merkezine taşınıyor. Şehirde dünya mutfağından leziz yemekler yemek ve şık bir mekanda eğlenceli bir akşam geçirmek isteyenler ise geçtiğimiz yıl kapılarını açan Pally'yi ziyaret ediyor.

Pally'nin mutfağında tüm yemekler özenle seçilmiş taze malzemeler ve şeflerin özel dokunuşlarıyla hazırlanıyor. Bu lezzetlere imza kokteyller eşlik ediyor.

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İzmir'de yaz sezonu kapanıp şehre dönüş başlamışken, şehrin en sevilen mekanlarından Pally'de de yeni sezon hazırlıkları tamamlandı.

İzmir'de yaz sezonu kapanıp şehre dönüş başlamışken, şehrin en sevilen mekanlarından Pally'de de yeni sezon hazırlıkları tamamlandı.

Özenle hazırlanan menüsüyle gün boyu dünya mutfağından farklı lezzetleri tadabileceğiniz Pally'yi özel kılan bir diğer nokta ise gecenin ilerleyen saatlerinde yaşadığı keyifli değişim!

Pally'de hafta sonları 23:00 itibarıyla mutfakta şefler değil DJ'ler performanslarını sergilemeye başlıyor!

Pally'de hafta sonları 23:00 itibarıyla mutfakta şefler değil DJ'ler performanslarını sergilemeye başlıyor!

Her hafta sonunun programını Instagram hesabından takip edebileceğiniz Pally'de #KitchenBeats etkinliği ile lezzet yerini eğlenceye bırakıyor.

Pally'de #KitchenBeats'in yeni sezonu ise 20 Eylül'de başlıyor!

Pally'de #KitchenBeats'in yeni sezonu ise 20 Eylül'de başlıyor!
onedio.com

#KitchenBeats etkinliklerini kaçırmamak ve Pally'nin nefis lezzetlerine ve kokteyllerine yakından göz atmak için Instagram hesabını takip edebilirsiniz.

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Bu içerik marka tanıtımı ve iş birliği amacıyla hazırlanmıştır.

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