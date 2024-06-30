İzmir’de Doğal Gaz Patlaması: 4 Ölü ve 15'ten Fazla Yaralı Var
İzmir’de Doğal Gaz Patlaması: 4 Ölü ve 15'ten Fazla Yaralı Var
İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde meydana gelen doğal gaz patlaması nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, 15'in üzerinde yaralı olduğu öğrenildi.
Ayrancılar Mahallesi, Barış Manço Caddesi'ndeki bir unlu mamuller dükkanında saat 15.00 sıralarında patlama oldu.
Doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamada çok sayıda kişi yaralandı. İhbarı üzerine adrese jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
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Patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler...
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Ayrancılar Mahallesi'nde bir restoranda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sağlık ekipleri, 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Patlamada 20'nin üzerinde kişinin yaralandığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, patlamanın yaşandığı restoran önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Patlamada çevredeki bazı binalarda da hasar oluştu.
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