İtalyanların “Bella Figura” Kültürü Lüks Tüketimi Nasıl İhtiyaca Dönüştürüyor?

Akdeniz’in o neşeli ve estetik tutkunu insanları için şık görünmek, kaliteli kahve içmek ya da tasarımı hayatın merkezine koymak asla bir tesadüf değil. Temelinde 'Bella Figura' felsefesinin yattığı bu yaşam tarzı, sıradan anları bile lüksün o zarif dokunuşuyla baştan yaratıyor. Hal böyle olunca, bizlerin lüks olarak gördüğü pek çok şey, bir İtalyan için hayatı hakkıyla yaşamanın en doğal formülü haline geliyor.

Peki, nasıl oluyor da bu kültürel kod, aslında lüks sayılan tüketim alışkanlıklarını İtalyanlar için ekmek, su gibi birer 'ihtiyaç' haline getiriyor?