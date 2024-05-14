İsyan Başlatmıştı! Gamestop Olayının Mimarı Borsanın Çılgın Çocuğu 'Roaring Kitty' 3 Yıl Sonra Geri Döndü
İsyan Başlatmıştı! Gamestop Olayının Mimarı Borsanın Çılgın Çocuğu 'Roaring Kitty' 3 Yıl Sonra Geri Döndü
Sosyal medyada 'The Roaring Kitty' olarak tanınan 2021'e damga vuran GameStop çılgınlığını başlatan isim olarak anılan Keith Gill, 3 yıl sonra piyasalara döndü. Gill, yıllar sonra paylaşım yapınca GameStop hisseleri yüzde 51, AMC hisseleri de yüzde 58 yükseldi.
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2020 sonları, 2021 başları piyasalarda ilk defa küçük balıklar büyük balıkların peşinde GameStop ile düşmüştü.
"Roaring Kitty" kullanıcı adıyla Keith Gill, o günden bu yana sessizliğini koruyordu.
Yaklaşık 3 yılın ardından ortaya çıkan Gill, X'te paylaşım yaptı.
Gill'in paylaşımlarını yıllar sonra görenler hemen GameStop hisselerine döndü.
Dünyanın en büyük sinema salonu zinciri AMC hisseleri de yüzde 58 oranında arttı.
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J.P. Morgan, GameStop ve AMC'nin pazartesi günü bireysel yatırımcıların en çok işlem yaptığı hisse senetleri olduğunu açıkladı.
GameStop hisselerinde yükselişin bugün de sürdüğü görüldü.
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