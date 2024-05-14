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İsyan Başlatmıştı! Gamestop Olayının Mimarı Borsanın Çılgın Çocuğu 'Roaring Kitty' 3 Yıl Sonra Geri Döndü

İsyan Başlatmıştı! Gamestop Olayının Mimarı Borsanın Çılgın Çocuğu 'Roaring Kitty' 3 Yıl Sonra Geri Döndü

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
14.05.2024 - 19:02

Sosyal medyada 'The Roaring Kitty' olarak tanınan 2021'e damga vuran GameStop çılgınlığını başlatan isim olarak anılan Keith Gill, 3 yıl sonra piyasalara döndü. Gill, yıllar sonra paylaşım yapınca GameStop hisseleri yüzde 51, AMC hisseleri de yüzde 58 yükseldi.

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2020 sonları, 2021 başları piyasalarda ilk defa küçük balıklar büyük balıkların peşinde GameStop ile düşmüştü.

2020 sonları, 2021 başları piyasalarda ilk defa küçük balıklar büyük balıkların peşinde GameStop ile düşmüştü.

Olayların 'elebaşı' olarak o dönem Twitter olan X'te 'Roaring Kitty' kullanıcı adlı Keith Gill görülüyordu.

GameStop olayının detaylarını hatırlamak isteyenler buraya buyursun.

"Roaring Kitty" kullanıcı adıyla Keith Gill, o günden bu yana sessizliğini koruyordu.

"Roaring Kitty" kullanıcı adıyla Keith Gill, o günden bu yana sessizliğini koruyordu.

Yaklaşık 3 yılın ardından ortaya çıkan Gill, X'te paylaşım yaptı.

Yaklaşık 3 yılın ardından ortaya çıkan Gill, X'te paylaşım yaptı.
twitter.com

Bloomberg HT'nin haberine göre, pazar günü başlayan paylaşımlarda Gill, 'X-Men Origins: Wolverine', 'The Avengers' gibi fanstatik kahramanların rol aldığı filmler başta olmak üzere 10'dan fazla paylaşım yaptı.

Gill'in paylaşımlarını yıllar sonra görenler hemen GameStop hisselerine döndü.

Gill'in paylaşımlarını yıllar sonra görenler hemen GameStop hisselerine döndü.

Piyasa öncesi işlemlerde ABD'li video oyun satıcısı GameStop hisseleri yüzde 51'e kadar yükseldi.

Dünyanın en büyük sinema salonu zinciri AMC hisseleri de yüzde 58 oranında arttı.

Dünyanın en büyük sinema salonu zinciri AMC hisseleri de yüzde 58 oranında arttı.
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J.P. Morgan, GameStop ve AMC'nin pazartesi günü bireysel yatırımcıların en çok işlem yaptığı hisse senetleri olduğunu açıkladı.

J.P. Morgan, GameStop ve AMC'nin pazartesi günü bireysel yatırımcıların en çok işlem yaptığı hisse senetleri olduğunu açıkladı.

GameStop, toplamda yüzde 118 oranında yükselirken, 2 yılın zirvesinde kapanış yaptı ve piyasa değeri 4 milyar dolardan 9,32 milyar dolara kadar çıktı.

GameStop hisselerinde yükselişin bugün de sürdüğü görüldü.

GameStop hisselerinde yükselişin bugün de sürdüğü görüldü.
twitter.com
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