İstanbullular Dikkat! Pazar Günü, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Nedeniyle Kapalı Olacak Yollar Belli Oldu
İstanbullular Dikkat! Pazar Günü, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Nedeniyle Kapalı Olacak Yollar Belli Oldu
İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada 28 Nisan Pazar günü 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.
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İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, 28 Nisan Pazar günü 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun İstanbul Etabı nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların oluşturulduğu belirtildi. Ayrıca bazı yolların saat 07.00’da, bazılarının 08.00’da ve 09.00’da kapatılacağı duyuruldu.
Saat 07.00’da kapatılacak yollar
Saat 08:00’da Kapatılacak Yollar
Saat 09.00’da kapatılacak yollar
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