İstanbul'u Hindistan Gibi Gösteren Theo James'ten İyi Hissettiren Yeleğe Son 24 Saatin Viral Tweetleri
İstanbul'u Hindistan Gibi Gösteren Theo James'ten İyi Hissettiren Yeleğe Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Yine bir günü tweetlerle kapatıyoruz. Haftasonuna giriş yaparken bakalım kimler yazdıklarıyla viral olmuş, en çok kimlerin tweetlerine gülmüşüz.
Keyifli okumalar 🚀
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1. Hazırsanız başlayalım 🙌
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2. Müthiş bir gen ayrışması 👌
3. Lokmalık 🥰
5. Vakit ayırmak istenince yapılıyor bir şekilde;
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7. E yemiyor mu?
8. Tembel insanı annesi de sevmesin.
9. Annelerin bu yerinde müdahaleleri;
10. Okulların açıldığı hafta görmek daha da iyi hissettirdi.
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