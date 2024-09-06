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İstanbul'u Hindistan Gibi Gösteren Theo James'ten İyi Hissettiren Yeleğe Son 24 Saatin Viral Tweetleri

İstanbul'u Hindistan Gibi Gösteren Theo James'ten İyi Hissettiren Yeleğe Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Penny
Penny - Onedio Üyesi
06.09.2024 - 18:53

Yine bir günü tweetlerle kapatıyoruz. Haftasonuna giriş yaparken bakalım kimler yazdıklarıyla viral olmuş, en çok kimlerin tweetlerine gülmüşüz.

Keyifli okumalar 🚀

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1. Hazırsanız başlayalım 🙌

1. Hazırsanız başlayalım 🙌
twitter.com

2. Müthiş bir gen ayrışması 👌

2. Müthiş bir gen ayrışması 👌
twitter.com

3. Lokmalık 🥰

3. Lokmalık 🥰
twitter.com

4. Gerçekten neden öyle?

5. Vakit ayırmak istenince yapılıyor bir şekilde;

5. Vakit ayırmak istenince yapılıyor bir şekilde;
twitter.com
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6. 👇

7. E yemiyor mu?

7. E yemiyor mu?
twitter.com

8. Tembel insanı annesi de sevmesin.

8. Tembel insanı annesi de sevmesin.
twitter.com

9. Annelerin bu yerinde müdahaleleri;

9. Annelerin bu yerinde müdahaleleri;
twitter.com

10. Okulların açıldığı hafta görmek daha da iyi hissettirdi.

10. Okulların açıldığı hafta görmek daha da iyi hissettirdi.
twitter.com
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11. Yarın görüşürüz 👋

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