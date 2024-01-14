İstanbul’daki Taksilerde Bu Gece Fiyatlar Değişiyor: İşte İstanbul Taksilerinin Yeni Fiyat Tarifesi
İstanbul’daki Taksilerde Bu Gece Fiyatlar Değişiyor: İşte İstanbul Taksilerinin Yeni Fiyat Tarifesi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısından toplu ulaşıma zam kararı çıkmıştı.
İstanbul’da taksi ücretlerine yüzde 28,09 oranında zam yapılmıştı.
İstanbul’da taksiler taksimetre ayarlamalarının tamamlanmasının ardından yeni tarifeye geçti.
Buna göre İstanbul'da sarı, turkuaz, VIP ve 8+1 taksilerde yeni fiyatlar şu şekilde gerçekleşti:
Sarı taksilerde;
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Turkuaz taksilerde;
VIP taksilerde;
8+1 taksilerde;
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ta,sicilerle ugraşmak istemiyoruz. alternatifler olmalı!
Dün zamlı tarifeden ödedim ne bugecesi adamlar taksimetresini ayarlatmış