İstanbul’daki Taksilerde Bu Gece Fiyatlar Değişiyor: İşte İstanbul Taksilerinin Yeni Fiyat Tarifesi

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da taksi ücretlerine yüzde 28,09 oranında zam yapılmıştı. Tüm taksilerde taksimetreler ayarlandı, bu gece yarısından itibaren yeni fiyatlar uygulanmaya başlanacak.

İşte İstanbul’daki yenilenen taksimetre ücretleri…