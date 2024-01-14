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İstanbul’daki Taksilerde Bu Gece Fiyatlar Değişiyor: İşte İstanbul Taksilerinin Yeni Fiyat Tarifesi

İstanbul’daki Taksilerde Bu Gece Fiyatlar Değişiyor: İşte İstanbul Taksilerinin Yeni Fiyat Tarifesi

Zam Taksi Taksici
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
14.01.2024 - 17:37

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da taksi ücretlerine yüzde 28,09 oranında zam yapılmıştı. Tüm taksilerde taksimetreler ayarlandı, bu gece yarısından itibaren yeni fiyatlar uygulanmaya başlanacak. 

İşte İstanbul’daki yenilenen taksimetre ücretleri…

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısından toplu ulaşıma zam kararı çıkmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısından toplu ulaşıma zam kararı çıkmıştı.

İstanbul’da taksi ücretlerine yüzde 28,09 oranında zam yapılmıştı.

İstanbul’da taksi ücretlerine yüzde 28,09 oranında zam yapılmıştı.

İstanbul’da taksiler taksimetre ayarlamalarının tamamlanmasının ardından yeni tarifeye geçti.

İstanbul’da taksiler taksimetre ayarlamalarının tamamlanmasının ardından yeni tarifeye geçti.

Buna göre İstanbul'da sarı, turkuaz, VIP ve 8+1 taksilerde yeni fiyatlar şu şekilde gerçekleşti:

Buna göre İstanbul'da sarı, turkuaz, VIP ve 8+1 taksilerde yeni fiyatlar şu şekilde gerçekleşti:

Sarı taksilerde;

Sarı taksilerde;

Taksi açılış ücreti 19,17 liradan 24,55 liraya

Kilometre başına ücret 12,89 liradan 17,61 liraya

Kısa mesafe (indi-bindi) ücreti 70 liradan 90 liraya yükseltildi.

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Turkuaz taksilerde;

Turkuaz taksilerde;

Açılış ücreti 28,24 lira

Kilometre başı ücret 20,25 lira

Kısa mesafe 102,5 lira

VIP taksilerde;

VIP taksilerde;

Açılış 41,74 lira

Kilometre başı ücret 32,5 lira

Kısa mesafe 153,7 lira

8+1 taksilerde;

8+1 taksilerde;

Açılış 31,92 lira

Kilometre başına 22,90 lira

İndi-bindi 115,3 lira

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selçuk cebeci

ta,sicilerle ugraşmak istemiyoruz. alternatifler olmalı!

ali.ysr

Dün zamlı tarifeden ödedim ne bugecesi adamlar taksimetresini ayarlatmış