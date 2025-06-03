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İstanbul'daki Sivaslılardan Paralel Evrende Usman Aga'ya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

İstanbul'daki Sivaslılardan Paralel Evrende Usman Aga'ya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.06.2025 - 18:38

X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Salı günü de mizah kalbi hızlı attı. Bakalım bugün en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Teselli mi bu?

Teselli mi bu?
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bir tespit...

Bir tespit...
twitter.com

Derdi tasayı alır!

Derdi tasayı alır!
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Tutmama şansı yok...

Tutmama şansı yok...
twitter.com

Son kale?

Son kale?

Cidden...

Cidden...
twitter.com

Muhabbet açtırmayanlar...

Muhabbet açtırmayanlar...
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bunun bir ismi vardı...

Bunun bir ismi vardı...
twitter.com

Tam olarak aynı şey olmayabilir...

Tam olarak aynı şey olmayabilir...
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Kapatalım!

Kapatalım!
twitter.com

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Bu içerikler de tam senlik 👍

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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