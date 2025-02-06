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İstanbul’da Tarihi Mısır Çarşısı’nda Yangın: Olay Yerine Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

İstanbul’da Tarihi Mısır Çarşısı’nda Yangın: Olay Yerine Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.02.2025 - 13:06 Son Güncelleme: 06.02.2025 - 13:13

Fatih Eminönü'nde bulunan Mısır Çarşısı'nın yanındaki restoranda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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İstanbul’da Eminönü’ndeki tarihi Mısır Çarşısı’nın girişinde bulunan ve restoran olarak hizmet veren bir binada yangın çıktı.

İstanbul’da Eminönü’ndeki tarihi Mısır Çarşısı’nın girişinde bulunan ve restoran olarak hizmet veren bir binada yangın çıktı.

Alevler kısa sürede 5 katlı binayı sararken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Alevler kısa sürede 5 katlı binayı sararken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Olay yerinden ilk görüntüler 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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