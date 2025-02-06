İstanbul’da Tarihi Mısır Çarşısı’nda Yangın: Olay Yerine Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi
İstanbul’da Tarihi Mısır Çarşısı’nda Yangın: Olay Yerine Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi
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İstanbul’da Eminönü’ndeki tarihi Mısır Çarşısı’nın girişinde bulunan ve restoran olarak hizmet veren bir binada yangın çıktı.
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Alevler kısa sürede 5 katlı binayı sararken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Olay yerinden ilk görüntüler 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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