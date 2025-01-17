İstanbul'da Sahte İçkilerin Üretildiği Depoya Polis Baskını
İstanbul'da Sahte İçkilerin Üretildiği Depoya Polis Baskını
Bayrampaşa’da sahte içki üretimi yapıldığı tespit edilen depoya operasyon düzenlendi.
Operasyonda 7,5 litre sahte içki yakalanırken üretimi yapan Ali Çolak isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İsmetpaşa Mahallesi'nde sahte içki üretilen bir depoya dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda, plastik kap içerisinde 1 litre etil alkol, pet şişe içerisinde 3 litre votka, şeffaf cam şişe içerisinde 1,5 litre rakı, cam şişe içerisinde 2 litre viski ve plastik şişe içerisinde malt ibareli viski aroması ele geçirildi.
Sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen Ali Çolak (63) isimli şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın