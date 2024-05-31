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İstanbul’da Otele El Bombalı Saldırı Yapıldı: Saldırgan 'Çocuk' Yaralandı

İstanbul’da Otele El Bombalı Saldırı Yapıldı: Saldırgan 'Çocuk' Yaralandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
31.05.2024 - 14:46

Küçükçekmece'de bir otele el bombalı saldırı düzenlendi. Bomba patlamazken, otelde bulunanlardan biri bombayı atan kişiye silahla karşılık verdi. Yaralanan saldırgan hastaneye kaldırıldı. 

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HALK TV’den Müslim Sarıyar’ın haberine göre; Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi'nde bulunan bir otele 13.00 sıralarında motosikletle gelen yaşı küçük bir çocuk tarafından el bombalı düzenlendi.

HALK TV’den Müslim Sarıyar’ın haberine göre; Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi'nde bulunan bir otele 13.00 sıralarında motosikletle gelen yaşı küçük bir çocuk tarafından el bombalı düzenlendi.

Bomba patlamazken otelde bulunan bir kişi bombayı atan kişiye silahla ateş etti.

Bomba patlamazken otelde bulunan bir kişi bombayı atan kişiye silahla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

El bombalı saldırı düzenlenen otele nisan ayında da uzun namlulu silahla saldırı düzenlenmişti. Öte yandan el bombası atan çocuğun kullandığı motosikletin çalıntı olduğu öğrenildi.

El bombalı saldırı düzenlenen otele nisan ayında da uzun namlulu silahla saldırı düzenlenmişti. Öte yandan el bombası atan çocuğun kullandığı motosikletin çalıntı olduğu öğrenildi.
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