İstanbul’da Otele El Bombalı Saldırı Yapıldı: Saldırgan 'Çocuk' Yaralandı
İstanbul’da Otele El Bombalı Saldırı Yapıldı: Saldırgan 'Çocuk' Yaralandı
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HALK TV’den Müslim Sarıyar’ın haberine göre; Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi'nde bulunan bir otele 13.00 sıralarında motosikletle gelen yaşı küçük bir çocuk tarafından el bombalı düzenlendi.
Bomba patlamazken otelde bulunan bir kişi bombayı atan kişiye silahla ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
El bombalı saldırı düzenlenen otele nisan ayında da uzun namlulu silahla saldırı düzenlenmişti. Öte yandan el bombası atan çocuğun kullandığı motosikletin çalıntı olduğu öğrenildi.
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