İstanbul’da Öldürülen Filistinli İş İnsanının Katilleri Kırklareli’nden Yurt Dışına Kaçtılar

Kağıthane’de park halindeki otomobilde bulunan Filistinli iş insanı, maskeli kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Susturucu takılı silahla düzenlendiği belirlenen saldırıda iş insanı Abdülkadir Anas hayatını kaybederken, iş insanı Fadı M. ile koruması Eray K. yaralandı.

Saldırıda hayatını kaybeden Abdülkadir Anas'ın babası' Herhangi bir tehdit yoktu. Türkiye'de çok rahattık' dedi.

Öte yandan saldırının alacak verecek meselesi nedeniyle yapıldığı, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin 3 araç değiştirerek önce Kırklareli'ne ardından da yurt dışına kaçtıkları belirlendi. Kaçan şüphelilere yardım eden 4 kişi ise gözaltına alındı.