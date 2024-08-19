İstanbul’da Öldürülen Filistinli İş İnsanının Katilleri Kırklareli’nden Yurt Dışına Kaçtılar
İstanbul’da Öldürülen Filistinli İş İnsanının Katilleri Kırklareli’nden Yurt Dışına Kaçtılar
Kağıthane’de park halindeki otomobilde bulunan Filistinli iş insanı, maskeli kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Susturucu takılı silahla düzenlendiği belirlenen saldırıda iş insanı Abdülkadir Anas hayatını kaybederken, iş insanı Fadı M. ile koruması Eray K. yaralandı.
Saldırıda hayatını kaybeden Abdülkadir Anas'ın babası' Herhangi bir tehdit yoktu. Türkiye'de çok rahattık' dedi.
Öte yandan saldırının alacak verecek meselesi nedeniyle yapıldığı, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin 3 araç değiştirerek önce Kırklareli'ne ardından da yurt dışına kaçtıkları belirlendi. Kaçan şüphelilere yardım eden 4 kişi ise gözaltına alındı.
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Olay, saat 23.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Dilaver Sokak'ta meydana geldi. Park halinde olan otomobilde bulunan 3 kişi, ciple yanaşan maskeli 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Silahta susturucunun da kullanıldığı saldırıda 34 FDN 313 plakalı otomobilde Filistinli iş insanı Abdülkadir Anas (30) olay yerinde hayatını kaybederken, Filistinli iş insanı Fadı M. ağır yaralandı, koruma görevlisi Eray K. ise ayağından yaralandı.
Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, adreste çok sayıda boş kovan tespit etti. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürerken, Filistinli iş insanı Fadı M.'nin sağlık durumunun ciddiyetini korduğu öğrenildi. Abdülkadir Anas'ın cenazesi savcının ve olay yeri inceleme çalışmalarının ardından ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Mahalle sakini Şaban İskender ise "Akşam saat 10.30 civarlarıydı, biz de burada sohbet ediyorduk. Bir tane beyaz araba buraya park etti, önünde de krem rengi bir araba park etti. Birden silah sesleri gelmeye başladı. Biz de sağa sola kaçıştık. Bir dakika kadar çatışma sürdü, adamlar profesyoneldi. Beyaz arabadan inenlerden birisinin mermisi bitince silahı atıp çiğköfteciye kaçtı. Diğerleri onu takip edip orada da sıkmaya devam ettiler. Sonra arabaya binip kaçtılar. Çok profesyoneldiler, çok rahattılar, daha sonra biz de gidip yaralılara müdahale ettik" şeklinde anlattı.
Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Abdülkadir Anas'ın babası açıklamalarda bulundu. Baba, "Biz Türkiye'ye ziyarete geldik. Hepimiz Allahtan geldik ve tekrar ona döndürüleceğiz. Polis ve sağlık ekipleri çok güzel çalıştı. Bunun için Türkiye'ye teşekkür ederim" cümleleriyle sözlerine başladı. Baba gazetecilerin bu olayın siyasetle bir ilgisi olup olmadığı sorusuna da yanıt verdi. Baba, " Hayır siyaset söz konusu değil, siyasi bir şey yok. Siyasetle işimiz yok, biz Filistin asıllı İsrail arabıyız ve ben İsrail pasaportuna sahibim. Biz sürekli Türkiye'ye ziyarette bulunurduk. Elhamdülillah hiçbir şey yok. İsrail pasaportu yanımda. Biz İsrailli Araplarız. Siyaset yok işin içinde" yanıtını verdi.
Oğluyla Sapanca'ya gittiklerini de belirten baba Anas, olayın neden gerçekleştiğine ilişkin soruya Anas, "Ben hiçbir şey bilmiyorum. Türkiye'ye oğlumu ziyaret etmeye geldim. O sürekli Türkiye'deydi ailesi ile beraber, daha fazla bir şey yok" diye yanıtladı. Oğlunun herhangi bir tehdit alıp almadığı sorusuna da yanıt veren baba, "Hayır herhangi bir tehdit veya bir şey yoktu. Hatta aksine biz Türkiye'de çok rahattık. Hiçbir tehdit yoktu" dedi.
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Diğer yandan silahlı saldırıya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. İş insanı Abdülkadir Anas'ın Filistin'den 1.5 ay önce ailesiyle Zeytinburnu'na geldiği öğrenildi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin olay yerinden yaya olarak kaçtığı, kendisini olay yeri yakınlarında bekleyen bir araca binerek uzaklaştığı ve izini kaybettirmek için 3 farklı araç kullandıkları tespit edildi.
Çalışmalar sonucunda bulunan şüpheli iki aracın kiralık olduğu belirlendi. Araçlarda yapılan aramalarda ise 1 adet silah ele geçirildi. Çalışmalarda, G.S., T.S., S.A., S.A.S.O., L.E.E. ve H.B. isimli şüphelilerin olayın faili oldukları ve alacak verecek nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlendi. Saldırıyı gerçekleştirenve 3 farklı araç değiştirerek kaçtığı tespit edilen şüphelilerden, G.S., T.S. ve S.A.'nın Kırklareli'nden yurt dışına kaçtığı öğrenildi.
Devam eden çalışmalarda şüphelilerle beraber hareket eden ve kaçmasına yardım eden L.E.E., I.A., A.F.M.M. ve P.Y. isimli 4 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda 2 silah ele geçirilmiştir.
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