İstanbul’da İş Yerine El Bombası Atıldı: “Beni Korkutmaya Çalışıyorlar”
İstanbul’da İş Yerine El Bombası Atıldı: “Beni Korkutmaya Çalışıyorlar”
İstanbul’da bulunan bir konfeksiyon atölyesine pimi çekilmemiş el bombası atıldı. Sürekli tehdit aldığını söyleyen İş yerinin sahibi Derya Durmaz, husumetli olduğu kişilerin kendilerini korkutmaya çalıştığını söyledi.
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Olay, 21 Mayıs Salı günü saat 05.00 sıralarında Sultangazi 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Tekstil atölyesinin önüne gelen kapüşonlu şüpheli, havalandırma girişinden içeri pimi çekilmemiş el bombası attı.
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El bombası atılan iş yerinin sahibi, daha önce babasını öldürüldüğünü ve şikayetçi olduğu için kendisini korkutmaya çalıştıklarını söyledi.
“19 Ağustos 2023 yılında oğluma pusu kuruldu. O esnada oğlum yaralanırken babam da öldürüldü. Biz ailecek 11 kişi o çatışmanın arasında kaldık. Ben şikayetçi olduğum için sürekli tehdit aldım. Cihan Meşeci, Berkant Öztürk, Emre Duran ve İsmail Özdoğan. Bunlar yetmiyormuş gibi küçük çocukları araya koyarak beni tehdit ettiler. Yüzlerine maske geçirip benim eşimi tehdit ettiler. İki gün önce de yine tehdit aldım. 'Bu dükkanı çalıştırmazsın' diye. Benim kimseyle bir husumetim sorunum yok. Bunu başlatan Berkant Öztürk. Ben şikayetimden vazgeçmiyorum.”
“Beni korkutmak amacıyla buradan el bombası attılar. Pimini çekiyorlar ama tam çekemediği için patlamıyor ve buradan içeri atıyor. Burada insanlar var binaya nasıl bomba atabiliyorsun? Benim babam o toprağın altında çürümüşse onlarda cezalarını çeksin. Benim oğlum da cezaevindeyse onlar da cezasını çeksin. İçeride işçiler de olabilirdi. Ben de gece saatlerine kadar çalışıyorum. Bazen sabaha kadar çalışıyorum. Yazık değil mi? Benim sizinle ne sorunum olabilir? Ben burada çalışıyorum. Anlımın teriyle çalışıyorum. Hepsinden şikayetçiyim. Korkutmak amaçlı olarak bombayı içeri attılar ben her yere bildirdim”
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