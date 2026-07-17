İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 18 - 19 Temmuz Günleri Müziğe Doyamayacaksınız!

Yüzyüzeyken Konuşuruz Konseri
Şehir hayatının melankolisini ve modern insan ilişkilerini akustik ile elektronik tınıları başarıyla birleştirerek anlatan Yüzyüzeyken Konuşuruz, Türkçe alternatif müziğin en popüler temsilcilerindendir. 'Boş Gemiler' ve 'Sandal' gibi dillere pelesenk olan hit şarkılarını seslendirecek olan grup, sahnede yepyeni bir dünyanın kapılarını aralayacaktır.
Adamlar Konseri
Şarkı sözlerindeki mizahi ve ironik yaklaşımı rock, hip-hop ve elektronik ögelerle harmanlayan Adamlar grubu, alternatif sahnenin en dinamik ekiplerindendir. Dinleyicilerine her performanslarında yüksek enerjili bir müzikalite sunan ekip, hafta sonunu enerjisi yüksek bir açık hava konseriyle sonlandıracaktır.
Witch'n'Monk Konseri (Sound of Europe Festivali)
Kolombiyalı flütçü Mauricio Velasierra ve İngiliz soprano-gitarist Heidi Heidelberg'den oluşan Witch'n'Monk, festival kapsamında sınırları zorlayan deneysel performanslarını sunacaktır. Goethe-Institut iş birliğiyle sahneye çıkacak olan ikili, flütün geleneksel tınılarını soprano vokalin çılgın ritimleriyle birleştirerek ezber bozan bir alternatif akustik deneyim yaratacaktır.
MOSAÏC «Unfolding Tiles» Konseri (Sound of Europe Festivali)
Fransa'dan festivale katılan MOSAÏC projesi, geleneksel enstrümantal formları modern akustik teknikler ve elektronik tınılarla sentezleyen çok sesli bir müzikal yapı sunmaktadır. Katılımı tamamen ücretsiz olan bu performans, dinleyicilere Avrupa'nın yükselen bağımsız ve avangart müzik trendlerini yakından keşfetme fırsatı tanıyacaktır.
Future Husband Konseri (Sound of Europe Festivali)
Hollanda'dan festivale konuk olan Future Husband, melankolik melodiler ile rüya gibi indie-pop ritimlerini birleştiren özgün sound'uyla müzikseverlerin karşısına çıkmaktadır. Grubun yüksek enerjili ve duygusal geçişlerle bezeli canlı icrası, festival izleyicisine büyüleyici bir alternatif müzik akşamı yaşatacaktır.
Sarria Konseri (Sound of Europe Festivali)
İspanya çağdaş bağımsız sahnesinin yükselen ismi Sarria, Sound of Europe Festivali'nin kapanışında izleyicileri tamamen etkisi altına alacak güçlü bir performans sergileyecektir. Sanatçı, geleneksel İspanyol melodilerini modern folk-rock ve alternatif pop ögeleriyle kusursuzca harmanlayarak dinleyicilere yüksek enerjili bir veda sunacaktır.
Seda Erciyes (Aperitif Sunset Performansı)
Türkiye alternatif sahnesinin dikkat çeken seslerinden biri olan Seda Erciyes, R&B, caz, pop ve elektronik tınıları harmanladığı DJ setiyle müzikseverlerle buluşmaktadır. Sanatçı, Bina'nın samimi bahçesinde kurulan DJ kabininde gün batımından geceye uzanan dinlendirici ve ritmik bir alternatif müzik seti sunacaktır.
Konser Saati: Gün batımı saatleri (Süreç Bina bahçe etkinlik takvimine göre ilerlemektedir).
Konser Yeri: Bina Bahçe, Kadıköy
HYSTERIA 001
Kadıköy'ün bağımsız sanat ve kültür merkezlerinden birinde düzenlenen bu alternatif buluşma, yerel bağımsız sanatçıların elektronik ve gürültü odaklı deneysel performanslarını sahneye taşımaktadır. Katılımcılarına standart kalıpların ötesinde avangart bir deneyim sunan bu gece, İstanbul'un yeraltı müzik kültürünün güncel nabzını tutmaktadır.
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