İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 18 - 19 Temmuz Günleri Müziğe Doyamayacaksınız!

The Cardigans - Fatma Turgut - Ankara Echoes (Live From Fest İstanbul)

Jönköping'de kurulan ve 1990'ların sonundan itibaren küresel alternatif pop dünyasının en önemli mihenk taşlarından biri haline gelen İsveçli grup The Cardigans, yaklaşık yirmi yıllık bir aranın ardından yeniden İstanbul'da sahne alacaktır. Bayhan Müzik organizasyonuyla düzenlenen bu dev festivalde, Türkiye rock sahnesinin güçlü vokal figürü Fatma Turgut ve yeni nesil indie temsilcisi Ankara Echoes da müzikal bir karşılaşma alanı sunacaktır.

Konser Saati: 16:00

Konser Yeri: Life Park, Sarıyer

Bülent Ortaçgil - Kadın Sesi Değmiş Şarkılar Konseri

Türk pop ve folk müziğinin en saygın isimlerinden biri olan usta sanatçı Bülent Ortaçgil, yıllar boyunca hafızalara kazınan eşsiz eserlerini bu özel gecede sahneye taşımaktadır. Teshkilat ve Atlantis Yapım ortaklığında düzenlenen konserde sanatçıya Türkiye'nin en güçlü kadın vokalleri eşlik ederek şarkıların melodik derinliğini yeniden yorumlayacaktır.

Konser Saati: 21:00

Konser Yeri: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Serkan Nişancı Konseri

Kendine has samimi vokal tarzıyla popüler müzik severlerin beğenisini kazanan Serkan Nişancı, duygusal ve hareketli şarkılardan oluşan geniş repertuvarıyla sahneye çıkmaktadır. Sanatçı, Jolly Joker'in eğlenceli kulüp konseptinde dinleyicilerine hem nostaljik hem de modern pop tınılarıyla dolu yüksek enerjisi olan bir akşam yaşatacaktır.

Konser Saati: 21:00

Konser Yeri: Jolly Joker Vadistanbul

Eilish & XCX Party (Tematik Pop Gecesi)

Küresel popüler kültürün son dönemdeki en etkili iki ismi olan Billie Eilish ve Charli XCX'in hit şarkılarının çalınacağı bu tematik gece, katılımcılara yüksek enerjili bir dans deneyimi sunmaktadır. Theo Presents organizatörlüğünde düzenlenen etkinlik, pop severlerin sabaha kadar kesintisiz bir eğlence atmosferinde buluşmasını sağlayacaktır.