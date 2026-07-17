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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 18 - 19 Temmuz Günleri Müziğe Doyamayacaksınız!

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 18 - 19 Temmuz Günleri Müziğe Doyamayacaksınız!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.07.2026 - 21:23
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İstanbul'da bu hafta sonu müziğin ritmine kapılmak, sevdiğiniz sanatçılarla buluşmak ve şehrin büyüleyici atmosferinde stres atmak istiyorsanız, sizin için en özel konser rotalarını belirledik. Hem Anadolu hem de Avrupa Yakası’nın ikonik mekanlarında, cazdan popa, rocktan klasik müziğe kadar geniş bir yelpazede performanslar sizi bekliyor. Sadece dinlemekle kalmayıp, şehrin kültürel dokusunu notalarla keşfedeceğiniz bir hafta sonu planına hazır mısınız? Peki, İstanbul'da bu hafta sonu hangi konserler var? Hangi sanatçılar sahnede olacak? 18 - 19 Temmuz'da hangi mekanda, hangi tür müzik dinlenir?

UYARI: Bilet fiyatlarını öğrenmek, rezervasyon yaptırmak ve etkinliğin güncelliğini teyit etmek için resmi bilet satış platformlarını kontrol etmenizi öneririz. Bu içerik reklam amaçlı değil, müzikseverler için hazırlanmış bir tavsiye listesidir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

The Cardigans - Fatma Turgut - Ankara Echoes (Live From Fest İstanbul)

Jönköping'de kurulan ve 1990'ların sonundan itibaren küresel alternatif pop dünyasının en önemli mihenk taşlarından biri haline gelen İsveçli grup The Cardigans, yaklaşık yirmi yıllık bir aranın ardından yeniden İstanbul'da sahne alacaktır. Bayhan Müzik organizasyonuyla düzenlenen bu dev festivalde, Türkiye rock sahnesinin güçlü vokal figürü Fatma Turgut ve yeni nesil indie temsilcisi Ankara Echoes da müzikal bir karşılaşma alanı sunacaktır.

  • Konser Saati: 16:00

  • Konser Yeri: Life Park, Sarıyer

Bülent Ortaçgil - Kadın Sesi Değmiş Şarkılar Konseri

Türk pop ve folk müziğinin en saygın isimlerinden biri olan usta sanatçı Bülent Ortaçgil, yıllar boyunca hafızalara kazınan eşsiz eserlerini bu özel gecede sahneye taşımaktadır. Teshkilat ve Atlantis Yapım ortaklığında düzenlenen konserde sanatçıya Türkiye'nin en güçlü kadın vokalleri eşlik ederek şarkıların melodik derinliğini yeniden yorumlayacaktır.

  • Konser Saati: 21:00

  • Konser Yeri: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Serkan Nişancı Konseri

Kendine has samimi vokal tarzıyla popüler müzik severlerin beğenisini kazanan Serkan Nişancı, duygusal ve hareketli şarkılardan oluşan geniş repertuvarıyla sahneye çıkmaktadır. Sanatçı, Jolly Joker'in eğlenceli kulüp konseptinde dinleyicilerine hem nostaljik hem de modern pop tınılarıyla dolu yüksek enerjisi olan bir akşam yaşatacaktır.

  • Konser Saati: 21:00

  • Konser Yeri: Jolly Joker Vadistanbul

Eilish & XCX Party (Tematik Pop Gecesi)

Küresel popüler kültürün son dönemdeki en etkili iki ismi olan Billie Eilish ve Charli XCX'in hit şarkılarının çalınacağı bu tematik gece, katılımcılara yüksek enerjili bir dans deneyimi sunmaktadır. Theo Presents organizatörlüğünde düzenlenen etkinlik, pop severlerin sabaha kadar kesintisiz bir eğlence atmosferinde buluşmasını sağlayacaktır.

  • Konser Saati: 22:00 (Ertesi gün 04:00'e kadar sürmektedir)

  • Konser Yeri: Bigudi Club, Beyoğlu

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rap Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rap Konserine Gidilir?

Şehinşah Konseri

Türkçe rap müziğin en üretken, cesur ve sıra dışı vokal tarzına sahip isimlerinden biri olan Şehinşah, etkileyici sahne performansı ve dinamik flow'larıyla hayranlarıyla buluşacaktır. Sanatçı, hip-hop kültürünün en sevilen parçalarını seslendirirken kulüp ortamındaki dinleyicilere yüksek ritimli bir rap şöleni sunacaktır.

  • Konser Saati: 18:00

  • Konser Yeri: Hayal Kahvesi Bahçeşehir

Yung Ouzo Konseri

'Peki Peki' ve 'Jetgiller' gibi popüler şarkılarıyla yeraltı hip-hop dünyasında hızlı bir yükseliş yakalayan Yung Ouzo, modern rap tınılarını İstanbullu dinleyicilere taşımaktadır. Hip-hop müziğini yeni ufuklara ulaştırmayı hedefleyen genç yetenek, sahnedeki yüksek temposuyla yaz gecesinin enerjisini katlayacaktır.

  • Konser Saati: 19:00

  • Konser Yeri: Hayal Kahvesi Aqua Florya

Bu Hafta Sonu Hangi Rock Konserleri Var?

Bu Hafta Sonu Hangi Rock Konserleri Var?

Şebnem Ferah Konseri

Türk rock müziğinin en güçlü kadın vokallerinden biri olan Şebnem Ferah, geniş kitlelerce sevilen ve adeta marş haline gelen efsanevi rock parçalarından oluşan zengin bir repertuvar ile sahne alacaktır. Sanatçının biletleri tamamen tükenen bu dev performansı, yıllar süren sahne sessizliğinin ardından yaz sezonunun en çok ses getiren rock buluşmalarından biri olmaya adaydır.

  • Konser Saati: 21:30 (Kapı Açılışı: 18:00)

  • Konser Yeri: Festival Park Yenikapı (Bazı bilet satış platformlarında mekan Festival Park Kadıköy olarak da belirtilmiştir).

Savatage ve Alkera Konseri

Heavy ve power metal müziğin dünya çapındaki efsanevi ismi Savatage, uzun bir sessizlik döneminin ardından çıktığı 'Prelude To Madness' turnesi kapsamında kariyerinde ilk kez İstanbul seyircisiyle buluşacaktır. Gecenin açılışını üstlenen yerli metal sahnesinin dikkat çeken ekibi Alkera ise yüksek müzikaliteli besteleri ve sert rifleriyle konserin enerjisini en üst seviyeye taşıyacaktır.

  • Konser Saati: 21:30 (Kapı Açılışı: 18:30, Etkinlik Başlangıcı: 20:00)

  • Konser Yeri: Life Park, Sarıyer (Etkinlik bazı resmi biletleme portallarında Zorlu PSM Turkcell Sahnesi olarak da listelenmiştir).

Malt Konseri

Kendine has mizahi ve ironik şarkı sözleriyle alternatif rock dünyasında ayrıcalıklı bir yer edinen Malt grubu, enerjik canlı sahne performansıyla kulakların pasını silmeye hazırlanmaktadır. Deneyimli ekip, sert ritimleri ve dinamik sahne enerjisiyle dinleyicilerine kulüp atmosferinde unutulmaz bir rock gecesi sunacaktır.

  • Konser Saati: 21:30 (Kapı Açılışı: 20:30)

  • Konser Yeri: Blind İstanbul, Beyoğlu

Gripin - Son Feci Bisiklet - TNK Ortak Konseri

Türkçe alternatif rock sahnesinin üç farklı jenerasyonunu temsil eden Gripin, Son Feci Bisiklet ve TNK grupları, yaz sezonunun en güçlü açık hava projelerinden birinde aynı sahneyi paylaşmaktadır. Ormanın içindeki bu muhteşem atmosferde gerçekleşecek konser, 2000'lerden günümüze uzanan zengin bir yerli rock hafızasını tek bir gecede buluşturacaktır.

  • Konser Saati: 21:00

  • Konser Yeri: Maximum Uniq Açıkhava

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Klasik Müzik Konseri Var mı?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Klasik Müzik Konseri Var mı?

Candle Experience (Mum Işığında Klasik Müzik)

Gotik detayları, taş işçiliği ve vitray pencereleriyle büyüleyen tarihi Kırım Anglikan Kilisesi, yüzlerce mumun loş ışığı altında benzersiz bir klasik müzik dinletisine ev sahipliği yapmaktadır. Gotik katedralin yüksek tavanlarının sunduğu doğal rezonans ve tarihi org tınıları eşliğinde seslendirilecek klasik şaheserler, dinleyicilere mistik bir zaman kapsülü deneyimi yaşatacaktır.

  • Konser Saati: 1. Seans 19:30, 2. Seans 20:30

  • Konser Yeri: Kırım Anglikan Kilisesi, Beyoğlu / Galata

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Elektronik Müzik Sahne'de Kimler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Elektronik Müzik Sahne'de Kimler Var?

Bart Skils + Koray T b2b Junior (TR) + Zeren Performansı

Global tekno sahnesinin en istikrarlı ve etkili isimlerinden biri olan Bart Skils, kendine özgü derin sound'u ve dinamik setiyle elektronik müzik severlerin karşısına çıkmaktadır. Sanatçıya b2b setleriyle eşlik edecek olan yerli sahnenin deneyimli isimleri, Maslak'ın en popüler tekno mabedinde geceyi yüksek enerjili bir dans ritmine boğacaktır.

  • Konser Saati: 21:00

  • Konser Yeri: Klein Phönix, Maslak

ASCO - Symphony of Chaos

Avrupa turnesi kapsamında İstanbul'a gelen ASCO, klasik senfoni orkestrası enstrümanları ile modern elektronik müziğin sınırlarını tamamen ortadan kaldıran muhteşem bir sahne gösterisi hazırlamıştır. Wonder İstanbul organizasyonuyla gerçekleştirilecek olan bu açık hava performansı, izleyicilere sadece bir konser değil, görsel-işitsel bir kaos senfonisi yaşatacaktır.

  • Konser Saati: 20:00 (Kapı Açılışı: 18:00, Ön Gruplar: 20:30, ASCO: 22:00)

  • Konser Yeri: Hilltown HABITAT, Maltepe

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Alternatif Müzik Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Alternatif Müzik Konserine Gidilir?

Yüzyüzeyken Konuşuruz Konseri

Şehir hayatının melankolisini ve modern insan ilişkilerini akustik ile elektronik tınıları başarıyla birleştirerek anlatan Yüzyüzeyken Konuşuruz, Türkçe alternatif müziğin en popüler temsilcilerindendir. 'Boş Gemiler' ve 'Sandal' gibi dillere pelesenk olan hit şarkılarını seslendirecek olan grup, sahnede yepyeni bir dünyanın kapılarını aralayacaktır.

  • Konser Saati: 21:00

  • Konser Yeri: JJ Arena, Ataşehir

Adamlar Konseri

Şarkı sözlerindeki mizahi ve ironik yaklaşımı rock, hip-hop ve elektronik ögelerle harmanlayan Adamlar grubu, alternatif sahnenin en dinamik ekiplerindendir. Dinleyicilerine her performanslarında yüksek enerjili bir müzikalite sunan ekip, hafta sonunu enerjisi yüksek bir açık hava konseriyle sonlandıracaktır.

  • Konser Saati: 21:00

  • Konser Yeri: Paribu Vadi Açıkhava

Witch'n'Monk Konseri (Sound of Europe Festivali)

Kolombiyalı flütçü Mauricio Velasierra ve İngiliz soprano-gitarist Heidi Heidelberg'den oluşan Witch'n'Monk, festival kapsamında sınırları zorlayan deneysel performanslarını sunacaktır. Goethe-Institut iş birliğiyle sahneye çıkacak olan ikili, flütün geleneksel tınılarını soprano vokalin çılgın ritimleriyle birleştirerek ezber bozan bir alternatif akustik deneyim yaratacaktır.

  • Konser Saati: 17:00

  • Konser Yeri: Alan Kadıköy (Katılım tamamen ücretsizdir)

MOSAÏC «Unfolding Tiles» Konseri (Sound of Europe Festivali)

Fransa'dan festivale katılan MOSAÏC projesi, geleneksel enstrümantal formları modern akustik teknikler ve elektronik tınılarla sentezleyen çok sesli bir müzikal yapı sunmaktadır. Katılımı tamamen ücretsiz olan bu performans, dinleyicilere Avrupa'nın yükselen bağımsız ve avangart müzik trendlerini yakından keşfetme fırsatı tanıyacaktır.

  • Konser Saati: 18:15

  • Konser Yeri: Alan Kadıköy (Katılım tamamen ücretsizdir)

Future Husband Konseri (Sound of Europe Festivali)

Hollanda'dan festivale konuk olan Future Husband, melankolik melodiler ile rüya gibi indie-pop ritimlerini birleştiren özgün sound'uyla müzikseverlerin karşısına çıkmaktadır. Grubun yüksek enerjili ve duygusal geçişlerle bezeli canlı icrası, festival izleyicisine büyüleyici bir alternatif müzik akşamı yaşatacaktır.

  • Konser Saati: 19:30

  • Konser Yeri: Alan Kadıköy (Katılım tamamen ücretsizdir)

Sarria Konseri (Sound of Europe Festivali)

İspanya çağdaş bağımsız sahnesinin yükselen ismi Sarria, Sound of Europe Festivali'nin kapanışında izleyicileri tamamen etkisi altına alacak güçlü bir performans sergileyecektir. Sanatçı, geleneksel İspanyol melodilerini modern folk-rock ve alternatif pop ögeleriyle kusursuzca harmanlayarak dinleyicilere yüksek enerjili bir veda sunacaktır.

  • Konser Saati: 20:45

  • Konser Yeri: Alan Kadıköy (Katılım tamamen ücretsizdir)

Seda Erciyes (Aperitif Sunset Performansı)

Türkiye alternatif sahnesinin dikkat çeken seslerinden biri olan Seda Erciyes, R&B, caz, pop ve elektronik tınıları harmanladığı DJ setiyle müzikseverlerle buluşmaktadır. Sanatçı, Bina'nın samimi bahçesinde kurulan DJ kabininde gün batımından geceye uzanan dinlendirici ve ritmik bir alternatif müzik seti sunacaktır.

  • Konser Saati: Gün batımı saatleri (Süreç Bina bahçe etkinlik takvimine göre ilerlemektedir).

  • Konser Yeri: Bina Bahçe, Kadıköy

HYSTERIA 001

Kadıköy'ün bağımsız sanat ve kültür merkezlerinden birinde düzenlenen bu alternatif buluşma, yerel bağımsız sanatçıların elektronik ve gürültü odaklı deneysel performanslarını sahneye taşımaktadır. Katılımcılarına standart kalıpların ötesinde avangart bir deneyim sunan bu gece, İstanbul'un yeraltı müzik kültürünün güncel nabzını tutmaktadır.

  • Konser Saati: Etkinlik başlangıç saatleri mekandan doğrulanmalıdır.

  • Konser Yeri: kargART, Kadıköy

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Caz Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Caz Konserine Gidilir?

JazzyBIT Konseri (Sound of Europe Festivali)

Yaklaşık 14 yıl önce Romanya'da kurulan ve piyanoda Teodor Pop, basta Mihai Moldoveanu, davulda Szabó Csongor-Zsolt'tan oluşan caz triosu JazzyBIT, enerjik tarzlarıyla dikkat çekmektedir. Grup, klasik caz altyapısını rock ve funk ritimleriyle harmanlayarak dinleyicileri çok katmanlı enstrümantal bir yolculuğa çıkaracaktır.

  • Konser Saati: 19:00

  • Konser Yeri: Alan Kadıköy (Katılım tamamen ücretsizdir)

shama Konseri (Sound of Europe Festivali)

Polonya caz sahnesinin yenilikçi seslerinden biri olan shama, Sound of Europe Festivali kapsamında özgün müzikal arayışlarını İstanbullu sanatseverlerle buluşturmaktadır. Katılımın tamamen ücretsiz olduğu bu performans, geleneksel caz melodilerini modern deneysel dokunuşlarla birleştirerek kulaklarda kalıcı izler bırakacaktır.

  • Konser Saati: 20:15

  • Konser Yeri: Alan Kadıköy (Katılım tamamen ücretsizdir)

AZE Konseri (Sound of Europe Festivali)

Avusturya'dan festivale katılan ve samimi, minimalist caz-pop ezgileriyle tanınan AZE ikilisi, dinleyicilere derinlikli ve duygusal bir müzikal deneyim vadetmektedir. Sahnede yaydıkları neşe, ritim ve birliktelik duygusu, son notadan sonra bile açık havada uzun süre etkisini sürdürecektir.

  • Konser Saati: 21:30

  • Konser Yeri: Alan Kadıköy (Katılım tamamen ücretsizdir)

Barış Alp Dönmez Quintet Konseri

Klasik ve çağdaş caz kompozisyonlarını dinamik doğaçlamalar eşliğinde sunan Barış Alp Dönmez Quintet, cazseverler için seçkin bir müzik gecesi hazırlamaktadır. Türkiye'nin en köklü caz kulüplerinden birinin samimi ve loş atmosferinde sahne alacak olan grup, yüksek müzikal kalitesiyle dinleyicilere sofistike bir deneyim sunacaktır.

  • Konser Saati: 21:30 - 00:00

  • Konser Yeri: Nardis Jazz Club, Galata

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Özgün Müzik, Halk Müziği & Arabesk / Fantezi Müzik Konserleri Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Özgün Müzik, Halk Müziği & Arabesk / Fantezi Müzik Konserleri Var?

Gesmek Halk Oyunları ve Türk Halk Müziği Konseri

Anadolu'nun zengin kültürel hafızasını ve nesiller boyu aktarılan halk ezgilerini sahneye taşıyan koro, Şef Ünal Dursun yönetiminde görkemli bir performans sergileyecektir. Tarihi kalenin mistik ve büyüleyici açık hava atmosferinde ücretsiz olarak gerçekleşecek bu buluşma, geleneksel enstrümanlar ve halk oyunları gösterileriyle taçlanacaktır.

  • Konser Saati: 20:30

  • Konser Yeri: Eskihisar Kalesi, Gebze / İstanbul Doğu Sınırı (Gebze bölgesi idari olarak Kocaeli'ye bağlı olmakla birlikte, kentsel bütünlük açısından İstanbul metropoliten alanının doğu sınırında yer almaktadır).

Bülent Ersoy Konseri (Klasik Türk Müziği ve Alaturka)

Türk müziğinin yaşayan en büyük efsanelerinden biri olan 'Diva' lakaplı Bülent Ersoy, olağanüstü ses genişliği ve sahne karizması eşliğinde dinleyicileriyle buluşmaktadır. Güçlü sesi ve unutulmaz klasikleşmiş repertuvarıyla Diva, geleneksel Türk makam müziğinin en seçkin eserlerini kendine has teatral ve lirik yorumuyla seslendirecektir.

  • Konser Saati: 21:00 (Kapı açılış saati bilet kategorilerine göre farklılık göstermektedir).

  • Konser Yeri: Jolly Joker Kartal İstMarina

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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