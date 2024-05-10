İşsizlik Oranı Sınırlı da Olsa Geriledi
İşsizlik Oranı Sınırlı da Olsa Geriledi
Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Mart ayında %8,6 seviyesinde gerçekleşti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 19 bin kişi azalarak 3 milyon 57 bin kişi oldu.
Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %49,5 oldu.
Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %15,1 oldu.
Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı %24,1 oldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın