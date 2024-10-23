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Issız Bir Adaya Düşsen Hangi Mutfak Aletini Yanından Ayırmazdın?

etiket Issız Bir Adaya Düşsen Hangi Mutfak Aletini Yanından Ayırmazdın?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
23.10.2024 - 19:01

Günlük hayatımızda klişe olan ama bir o kadar da çoook sevdiğimiz bir soru soruyoruz: Bir ıssız adaya düşsen...

Bir ıssız adaya düşsen hangi mutfak aletini yanından ayırmazdın? Sonucu merakla bekliyoruz! 🤩

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1. İlk soru! Bu teste başlar başlamaz gözünde nasıl bir ada canlandı?

2. Peki bu adaya nasıl düşmüş olabilirsin?

3. Soruları her telden soracağız. Çoook acıktığın bir gece dışarıdan yemek söyleyemiyorsun ve mutfakta kendin yemek yapmak zorundasın. Nasıl bir yemek yaparsın?

4. Diyelim ki o gece bir restoran açık ve sadece bu yemekleri servis edebiliyorlar. Hangisini seçerdin?

5. Devam edelim! 5 kişilik yemek yaptıktan sonra mutfağın hali nasıl oluyor?

5. Devam edelim! 5 kişilik yemek yaptıktan sonra mutfağın hali nasıl oluyor?
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6. Mutfakta en son ne pişirdin diye sorsak?

6. Mutfakta en son ne pişirdin diye sorsak?

7. Dürüst ol: Yapmak istediğin tarifte malzemen eksik diye tarifi kendine uyarladığın oldu mu hiç?

8. Son sorudayız! Düştüğün ıssız adada maksimum kaç gün kalabilirsin?

Philips Çift Hazneli Airfryer!

Philips Çift Hazneli Airfryer!

Görünüşe göre ıssız bir adaya düşsen bile hızlı, az yağlı, sağlıklı ve pratik bir şekilde yemek yapabilen Philips Çift Hazneli Airfryer'ından vazgeçmeyeceksin! Aynı anda iki farklı yemeği kokular birbirine karışmadan ve farklı sürelerde pişirebilen Philips Çift Hazneli Airfryer, ıssız bir adada bile zahmetsizce yemek yapabilmeni sağlayacak! Umarız düştüğün adada elektrik kaynağı bulabilirsin ve sağlıklı yemekler pişirebilirsin! 😅

Bıçak setini yanından ayırmazdın!

Bıçak setini yanından ayırmazdın!

Sen ıssız bir adaya düştüğünde işine oldukça yarayabilecek bıçak setini yanından ayırmazdın! Avladığın balıkları ayıklamak, Hindistan cevizini kesip suyunu içmek ve meyvesini afiyetle yiyebilmek için bıçak setini yanından ayırmazdın. Akıllıca bir seçim!

Doğrama tahtasını yanından ayırmazdın!

Doğrama tahtasını yanından ayırmazdın!

Açıkçası ıssız bir adada pek çok şeye ihtiyacın olacak ama doğrama tahtası oldukça işine yarayacak gibi duruyor! Avlayacağın deniz ürünlerini nerede ayıklayacaksın ki sonuçta? Umarız düştüğün ıssız adada keyifli zaman geçirirsin!

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