Issız Bir Adaya Düşsen Hangi Mutfak Aletini Yanından Ayırmazdın?
Issız Bir Adaya Düşsen Hangi Mutfak Aletini Yanından Ayırmazdın?
Günlük hayatımızda klişe olan ama bir o kadar da çoook sevdiğimiz bir soru soruyoruz: Bir ıssız adaya düşsen...
Bir ıssız adaya düşsen hangi mutfak aletini yanından ayırmazdın? Sonucu merakla bekliyoruz! 🤩
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1. İlk soru! Bu teste başlar başlamaz gözünde nasıl bir ada canlandı?
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2. Peki bu adaya nasıl düşmüş olabilirsin?
3. Soruları her telden soracağız. Çoook acıktığın bir gece dışarıdan yemek söyleyemiyorsun ve mutfakta kendin yemek yapmak zorundasın. Nasıl bir yemek yaparsın?
4. Diyelim ki o gece bir restoran açık ve sadece bu yemekleri servis edebiliyorlar. Hangisini seçerdin?
5. Devam edelim! 5 kişilik yemek yaptıktan sonra mutfağın hali nasıl oluyor?
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