Issız Bir Adaya Düşsen Hangi Cilt Bakım Ürününü Yanına Alırdın?

Issız bir adaya düştün, yanına sadece tek bir cilt bakım ürünü alabilirsin! Ama hangisini seçmelisin? Cildin güneşten korunmaya mı ihtiyaç duyuyor, yoksa nem kaybıyla mı savaşmak zorunda? Belki de her gün yüzünü temizleyip ferah hissetmek senin için daha önemli. Doğallıktan yana mısın yoksa tam bir bakım gurusu mu?

Bu testle cildine en uygun ürünü keşfet ve ada hayatında bile parlak bir cilde sahip ol! Hazırsan, başlıyoruz!