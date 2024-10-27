İsrail'de Mossad Karargahı Yakınındaki Bir Durağa Kamyonlu Saldırı!
İsrail'de Mossad Karargahı Yakınındaki Bir Durağa Kamyonlu Saldırı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İsrail polisi, kamyonu süren saldırganın vurularak öldürüldüğünü duyurdu. Saldırganın kimliği açıklanmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olayda 4'ü ağır 16 yaralı olduğu belirtiliyor. Olayın İsrail'in başkenti Tel-Aviv'de, Mossad karargahı yakında bir otobüs durağı olduğu öğrenildi.
Olay yerinden görüntüler 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın