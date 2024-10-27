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İsrail'de Mossad Karargahı Yakınındaki Bir Durağa Kamyonlu Saldırı!

İsrail'de Mossad Karargahı Yakınındaki Bir Durağa Kamyonlu Saldırı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.10.2024 - 12:31

İsrail'in başkenti Tel-Aviv'de, Mossad karargahı yakında bir otobüs durağına kamyon çarptı. İsrail basını, durumu 'bir saldırı' olarak değerlendirdi.

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İsrail polisi, kamyonu süren saldırganın vurularak öldürüldüğünü duyurdu. Saldırganın kimliği açıklanmadı.

İsrail polisi, kamyonu süren saldırganın vurularak öldürüldüğünü duyurdu. Saldırganın kimliği açıklanmadı.

Olayda 4'ü ağır 16 yaralı olduğu belirtiliyor. Olayın İsrail'in başkenti Tel-Aviv'de, Mossad karargahı yakında bir otobüs durağı olduğu öğrenildi.

Olayda 4'ü ağır 16 yaralı olduğu belirtiliyor. Olayın İsrail'in başkenti Tel-Aviv'de, Mossad karargahı yakında bir otobüs durağı olduğu öğrenildi.

Durakta üs bölgelerine gitmek için otobüs bekleyen askerlerin olduğu iddia ediliyor.

Olay yerinden görüntüler 👇

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