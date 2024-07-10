İspanya Finalde

Bunu her rakibine uyguladı ve ceza yayı etrafından çok fazla gol buldu.

Fransa’nın atak gücü Mbappe, Dembele, Griezmann gibi oyunculara dayandığı için yüksek gibi görünüyor ama ofans organizasyonları o kadar dağınık ki neredeyse hiçbir yıldızından faydalanamıyor. Genelde defans gücü ve mücadeleci orta sahası ile az gol yiyen bir takım performansı ortaya koydu.

Yarı finalin 8. dakikasında sürpriz bir şey oldu ve Fransa golü buldu. Ben bu gole yatar, dedim ama 21. dakikada henüz önde oynamaya alışmadan Lamine Yamal’ın mükemmel uzak mesafeli golü ile hemen skora dengeyi getirdi. Hemen 4 dakika sonra Almanya maçının ilk golünü atan Olmo ceza sahası içinden bir gol bularak skoru 2-1’e getirdi.

Bu noktadan sonra Fransa’nın bana göre maçı alma şansı kalmadı. Çünkü İspanya zaten gol atmasa bile topa o kadar sahip oluyor ki rakibin oyun kurması imkansız hale geliyor.

Yine de Fransa ikinci yarıda bir kıpırdanmaya çalıştı. Ancak İspanya’yı çok zorlayamadı. Skor bu şekilde bitti ve İspanya ilk finalist olarak adını yazdırdı.

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