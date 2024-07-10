İspanya Finalde
İspanya Finalde
Avrupa Şampiyonasında İspanya ve Fransa yarı finalde karşılaştı. İspanyollar yarı finale güçlü bir futbol ile çok iyi futbol oynayan Almanya’yı yenerek geldi. Fransa ise zayıf bir futbol tablosu çizse de deneyimiyle yarı finale kadar gelebilmeyi başardı. Maçtan önce 1 gol haricinde attığı bütün golleri rakipleri kendi kalesine attığı için “Acaba gol atmadan kupa kaldırabilir mi?” diye Fransa dalga konusu olmuştu.
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İspanya topu isteyen, topla oynayan ve ceza sahası etrafına yaklaşarak oradan yetenekli futbolcuları ile uzaktan goller deneyen bir oyun planına sahip.
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