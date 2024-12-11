İspanya’da Futbol Taraftarlığı Nasıl?
İspanya’da Futbol Taraftarlığı Nasıl?
Atlético de Madrid-ŠK Slovan Bratislava maçından herkese selamlar.
Maç önü stadyumda çalan Şampiyonlar Ligi müziğini en son ne zaman duyduğunu bile unutmuş olan bendeniz resmen koşarak yetişmeye çalıştım! Başlangıç düdüğüne yetişsem de şarkıyı dışarıdan duymak zorunda kaldım. Neden mi? Bilet aldığımız kapıya oldukça erken bir vakitte ulaştığımda bizim yirminci kapı, kapı duvar! Meğer orası sadece çıkış kapısıymış! Bilet destek sırasına girdiğimde zaten 20. kişiydim. Bir de İspanyolların uzun konuşmaları sevdiklerini bildiğimden Şampiyonlar Ligi müziğinin sesi benim için fonda kalacağı belliydi.
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Yeni yerime oturduğumda fark ettiğim ilk şey tribün koltuklarının diz mesafeleri öyle geniş ayarlanmıştı ki birileri elinde içeceklerle önünüzden geçtiğinde sadece selam vermeniz yeterliydi.
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