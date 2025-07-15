Islak Saçla Dışarı Çıkmak Doğru mu? Yaz Aylarında Dikkat Etmeniz Gereken 10 Hayati Şey

Islak saçlar güneş ışığını sünger gibi emer. Bu durum hem boya hem de doğal saçlarda zamanla solgunluk ve tonu oturmayan bir görünüm yaratabilir. Tatilden döndüğünüzde aynaya bakınca “Saçım bu muydu ya?” dedirten durumlardan biri tam olarak bu aslında. Dediğimiz gibi, bunu asla tavsiye etmiyoruz.