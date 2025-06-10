İSKİ Duyurdu: İstanbul'da 4 Büyük İlçede 14 Saat Su Kesintisi Olacak
İSKİ, İstanbul'un bazı ilçelerinde 11 Haziran Çarşamba günü çalışmalar sebebiyle 14 saat su kesintisi uygulanacağını açıkladı.
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İstanbul'un bazı ilçelerinde çalışma sebebiyle su kesintisi uygulanacak.
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11 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 10.00 ile 00.00 arasında su verilemeyecek bölgeler şu şekilde:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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