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İSKİ Duyurdu: İstanbul'da 4 Büyük İlçede 14 Saat Su Kesintisi Olacak

İSKİ Duyurdu: İstanbul'da 4 Büyük İlçede 14 Saat Su Kesintisi Olacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.06.2025 - 15:48

İSKİ, İstanbul'un bazı ilçelerinde 11 Haziran Çarşamba günü çalışmalar sebebiyle 14 saat su kesintisi uygulanacağını açıkladı.

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İstanbul'un bazı ilçelerinde çalışma sebebiyle su kesintisi uygulanacak.

İstanbul'un bazı ilçelerinde çalışma sebebiyle su kesintisi uygulanacak.

11 Haziran Çarşamba günü saat 10.00'dan 00.00'a kadar Bahçelievler, Bağcılar, Güngören ve Esenler ilçelerinde su kesintisi uygulanacağını duyuran İSKİ'den 'Bahçelievler Terfi Merkezi çıkışında bulunan ana isale hatlarında elektromanyetik debimetre ve iğne vana çalışmaları, Soğanlı Mahallesi Bağcılar hattı ile Kocasinan hattında ise kelebek vanaların elektromekanik ekipman değişimi gerçekleştirilecektir' açıklaması yapıldı.

11 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 10.00 ile 00.00 arasında su verilemeyecek bölgeler şu şekilde:

11 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 10.00 ile 00.00 arasında su verilemeyecek bölgeler şu şekilde:

BAHÇELİEVLER İLÇESİ:

  • Bahçelievler (bir kısmı)

  • Yenibosna Merkez (bir kısmı)

  • Çobançeşme (bir kısmı)

  • Hürriyet (bir kısmı)

  • Kocasinan Merkez

  • Zafer

  • Fevzi Çakmak (bir kısmı)

  • Cumhuriyet

  • Soğanlı

  • Şirinevler (bir kısmı)

  • Siyavuşpaşa (bir kısmı)

BAĞCILAR İLÇESİ:

  • Mahmutbey (bir kısmı)

  • 15 Temmuz (bir kısmı)

  • Bağlar (bir kısmı)

  • Barbaros

  • Yıldıztepe

  • Fevzi Çakmak (bir kısmı)

  • İnönü

  • Yenigün

  • Merkez

  • Çınar (alt kısmı)

  • Sancaktepe

  • Kemalpaşa (alt kısmı)

  • Yavuz selim

  • Kazım Karabekir

  • Hürriyet

GÜNGÖREN İLÇESİ:

  • Haznedar

  • Güven

  • Akıncılar

  • Mareşal Çakmak

  • Merkez

  • Sanayi (bir kısmı)

  • Güneştepe

ESENLER İLÇESİ:

  • Fatih Mahallesi (bir kısmı)

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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