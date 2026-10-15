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İskan Alabilmek İçin Yapıldığı Öne Sürülen Engelli Rampası Tartışma Yarattı

İskan Alabilmek İçin Yapıldığı Öne Sürülen Engelli Rampası Tartışma Yarattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.10.2026 - 12:21
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X'te paylaşılan bir fotoğraf, 'engelli rampası' diye yapılan bir yapının ne kadar işlevsiz olabileceği tartışmasını başlattı. Paylaşımda rampanın iskan almak için yapıldığı, kontrole gelen yetkilinin de görüp onay verdiği öne sürüldü. Gönderinin altına çok sayıda yorum yazıldı. Pek çok kişi ise asıl sorunun yapıyı onaylayan denetim mekanizması olduğunu söyledi. Bir kısmı da benzerini kendi çevresinde gördüğünü yazdı. Engellilerin günlük hayatta karşılaştığı erişim sorunlarını hatırlatan paylaşım ironik yorumlarla iskan denetimlerini yeniden tartışmaya açtı.

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İlk paylaşım şöyleydi:

İlk paylaşım şöyleydi:
twitter.com

Çocuklar için mi yapıldı?

Çocuklar için mi yapıldı?
twitter.com

Lunapark ruhsatı da çıkmış

Lunapark ruhsatı da çıkmış
twitter.com

Yalnızca Örümcek Adam çıkar

Yalnızca Örümcek Adam çıkar
twitter.com

Yeni sakin geliyor

Yeni sakin geliyor
twitter.com
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Karınca bile tutunamaz

Karınca bile tutunamaz
twitter.com

Rampa mı, fırlatma noktası mı?

Rampa mı, fırlatma noktası mı?
twitter.com

Çıkan engelli kalır

Çıkan engelli kalır
twitter.com

Ay'dakiler de düşünülmüş

Ay'dakiler de düşünülmüş
twitter.com

Binlerce yıl sonra arkeologlar

Binlerce yıl sonra arkeologlar
twitter.com
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Uçan sandalye projesi

Uçan sandalye projesi
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Onay süreci muhtemelen böyle işledi

Onay süreci muhtemelen böyle işledi
twitter.com

Asıl mesele denetim

Asıl mesele denetim
twitter.com

Tek eksik bu

Tek eksik bu
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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