İskan Alabilmek İçin Yapıldığı Öne Sürülen Engelli Rampası Tartışma Yarattı
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X'te paylaşılan bir fotoğraf, 'engelli rampası' diye yapılan bir yapının ne kadar işlevsiz olabileceği tartışmasını başlattı. Paylaşımda rampanın iskan almak için yapıldığı, kontrole gelen yetkilinin de görüp onay verdiği öne sürüldü. Gönderinin altına çok sayıda yorum yazıldı. Pek çok kişi ise asıl sorunun yapıyı onaylayan denetim mekanizması olduğunu söyledi. Bir kısmı da benzerini kendi çevresinde gördüğünü yazdı. Engellilerin günlük hayatta karşılaştığı erişim sorunlarını hatırlatan paylaşım ironik yorumlarla iskan denetimlerini yeniden tartışmaya açtı.
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İlk paylaşım şöyleydi:
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Çocuklar için mi yapıldı?
Lunapark ruhsatı da çıkmış
Yalnızca Örümcek Adam çıkar
Yeni sakin geliyor
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Karınca bile tutunamaz
Rampa mı, fırlatma noktası mı?
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Asıl mesele denetim
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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