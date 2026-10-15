İskan Alabilmek İçin Yapıldığı Öne Sürülen Engelli Rampası Tartışma Yarattı

X'te paylaşılan bir fotoğraf, 'engelli rampası' diye yapılan bir yapının ne kadar işlevsiz olabileceği tartışmasını başlattı. Paylaşımda rampanın iskan almak için yapıldığı, kontrole gelen yetkilinin de görüp onay verdiği öne sürüldü. Gönderinin altına çok sayıda yorum yazıldı. Pek çok kişi ise asıl sorunun yapıyı onaylayan denetim mekanizması olduğunu söyledi. Bir kısmı da benzerini kendi çevresinde gördüğünü yazdı. Engellilerin günlük hayatta karşılaştığı erişim sorunlarını hatırlatan paylaşım ironik yorumlarla iskan denetimlerini yeniden tartışmaya açtı.