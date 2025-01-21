İşini Büyütmek İçin Ne Yapmalısın?
İşini Büyütmek İçin Ne Yapmalısın?
Müşteri her zaman haklı mı, yoksa bazen çok mu abartıyor? Bu testle işini büyütmek için müşteri ilişkilerinde ne yapman gerektiğini öğren! Hazırsan haydi başlayalım!
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1. Öncelikle müşteri seni ilk kez aradığında nasıl karşılık verirsin?
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2. Peki bir müşteri sosyal medyada seni etiketleyerek şikayet etti. Tepkin ne olur?
3. Diyelim ki bir müşteri ürününü satın aldı, ama ertesi gün iade etmek istiyor. Ne yaparsın?
4. Varsayalım ki düzenli bir müşterim var. Buna dayanarak sana ulaşıp kendisine özel bir indirim yapmanı istiyor. Yapar mıydın?
5. Peki müşterin siparişini olması gerekenden daha geç teslim aldığında ne yaparsın?
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6. Müşteri sana sinirli bir şekilde agresif bir mail atıyor. Tepkin nasıl olurdu?
7. Artık tanınıyorsun ve müşterilerin memnuniyeti için yeni bir şey yapmak istiyorsun. İlk adımın nedir?
8. Peki müşteri seni herkese tavsiye ettiğini söylüyor. Ne yaparsın?
9. Son olarak yeni müşteriler kazanmak için ücretsiz bir deneme kampanyası düzenler misin?
Tek eksiğin sadık müşterilerini birer marka elçisi haline getirmen!
Kurduğun sağlam temelde müşteri geri bildirimine daha fazla odaklanmaya ihtiyacın var!
İşini büyütmek için müşterilerle daha yakın ilişkiler kurman gerekiyor!
Müşterilerinin şikayetlerini daha yakından takip etmelisin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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