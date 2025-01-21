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İşini Büyütmek İçin Ne Yapmalısın?

etiket İşini Büyütmek İçin Ne Yapmalısın?

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
21.01.2025 - 17:01

Müşteri her zaman haklı mı, yoksa bazen çok mu abartıyor? Bu testle işini büyütmek için müşteri ilişkilerinde ne yapman gerektiğini öğren! Hazırsan haydi başlayalım!

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1. Öncelikle müşteri seni ilk kez aradığında nasıl karşılık verirsin?

2. Peki bir müşteri sosyal medyada seni etiketleyerek şikayet etti. Tepkin ne olur?

3. Diyelim ki bir müşteri ürününü satın aldı, ama ertesi gün iade etmek istiyor. Ne yaparsın?

4. Varsayalım ki düzenli bir müşterim var. Buna dayanarak sana ulaşıp kendisine özel bir indirim yapmanı istiyor. Yapar mıydın?

5. Peki müşterin siparişini olması gerekenden daha geç teslim aldığında ne yaparsın?

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6. Müşteri sana sinirli bir şekilde agresif bir mail atıyor. Tepkin nasıl olurdu?

7. Artık tanınıyorsun ve müşterilerin memnuniyeti için yeni bir şey yapmak istiyorsun. İlk adımın nedir?

8. Peki müşteri seni herkese tavsiye ettiğini söylüyor. Ne yaparsın?

9. Son olarak yeni müşteriler kazanmak için ücretsiz bir deneme kampanyası düzenler misin?

Tek eksiğin sadık müşterilerini birer marka elçisi haline getirmen!

Tebrikler! Sen müşteri memnuniyeti konusunda zaten harika bir iş çıkarıyorsun. Ancak işini daha da büyütmek için sadık müşterilerini birer marka elçisi haline getirebilirsin. Onlar için özel bir sadakat programı oluşturmayı düşünebilirsin. Ayrıca sosyal medyada müşterilerinin geri dönüşlerini öne çıkararak potansiyel müşteriler için güven sağlayabilirsin. Şimdi bu güçlü altyapını biraz daha stratejik kampanyalarla destekle ve işlerini büyütmeye devam et!

Kurduğun sağlam temelde müşteri geri bildirimine daha fazla odaklanmaya ihtiyacın var!

Sen zaten işini büyütmek için sağlam bir temel kurmuşsun. Müşteri şikayetlerini çözümleme konusundaki başarın, güvenilir bir marka imajı oluşturmanı sağlıyor. Ancak daha geniş kitlelere ulaşmak istiyorsan, geri bildirim toplama sürecini hızlandırabilir ve müşterilerinin önerilerini daha etkili bir şekilde değerlendirebilirsin. Ek olarak, kişiselleştirilmiş kampanyalar ve doğrudan iletişimle müşterilerle bağını güçlendirebilirsin. Hadi, bir adım daha at ve büyüme yolunda ilerle!

İşini büyütmek için müşterilerle daha yakın ilişkiler kurman gerekiyor!

İşlerin hiç fena değil büyüme yolunda emin adımlarla ilerliyorsun. Ancak müşteri ilişkilerine dikkat etmen gerekiyor. Özellikle onların taleplerini ve şikayetlerini daha dikkatli dinlemek, seni rakiplerinin bir adım önüne geçirebilir. İletişimde samimiyeti artırarak, şikayetleri bir fırsata dönüştürebilirsin. Ayrıca sosyal medya ve dijital reklamlarla daha geniş bir kitleye ulaşmayı düşünmelisin. Şimdi müşterilerinle daha güçlü bağlar kur ve işleri bir üst seviyeye taşı!

Müşterilerinin şikayetlerini daha yakından takip etmelisin!

Şimdi harekete geçme zamanı! İşini büyütmek istiyorsan, öncelikle müşterilerine önem verdiğini göstermen gerekiyor. Şikayetleri göz ardı etmek yerine, onları dikkatle dinlemeli ve çözüm üretmelisin. Ayrıca memnun müşterilerinin olumlu yorumlarını bir fırsat olarak değerlendirebilir ve bu geri dönüşlerle yeni müşteriler kazanabilirsin. Sosyal medyada aktif olmak ve yaratıcı kampanyalarla fark yaratmak, büyüme yolunda sana büyük bir avantaj sağlayabilir. Cesur ol ve işini geliştirmek için ilk adımı at!

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Mert Şenoğul
Mert Şenoğul
Onedio Üyesi
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