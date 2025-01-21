İşini Büyütmek İçin Ne Yapmalısın?

İşlerin hiç fena değil büyüme yolunda emin adımlarla ilerliyorsun. Ancak müşteri ilişkilerine dikkat etmen gerekiyor. Özellikle onların taleplerini ve şikayetlerini daha dikkatli dinlemek, seni rakiplerinin bir adım önüne geçirebilir. İletişimde samimiyeti artırarak, şikayetleri bir fırsata dönüştürebilirsin. Ayrıca sosyal medya ve dijital reklamlarla daha geniş bir kitleye ulaşmayı düşünmelisin. Şimdi müşterilerinle daha güçlü bağlar kur ve işleri bir üst seviyeye taşı!