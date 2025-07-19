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İşine Seviye Atlatacak Bir Öneri Veriyoruz!

etiket İşine Seviye Atlatacak Bir Öneri Veriyoruz!

Sultan Oğuz
Sultan Oğuz - Onedio Üyesi
19.07.2025 - 15:32

İşini büyütmek, süreçleri hızlandırmak ya da dijital dünyaya daha güçlü bir adım atmak mı istiyorsun? Bu testte sana özel hazırladığımız birkaç soruya cevap vererek seni iş hedeflerine en hızlı şekilde götürecek öneriyi sunuyoruz. Hazırsan başlayalım!

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1. Yeni bir iş fırsatıyla karşılaştığında ilk tepkin ne olur?

2. Satış yaparken seni en çok ne motive ediyor? foto

3. İş süreçlerinde en çok zorlandığın şey ne?

4. İş ortaklığı kurarken neye dikkat edersin?

5. Hangi tür platformlara işini emanet edersin?

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6. Web üzerinden sipariş verirken tercih ettiğin şey nedir?

7. İşini dijitalde nasıl temsil ediyorsun?

8. Kendi işini yaparken en çok önem verdiğin şey? foto

9. Dijital bir pazaryeri kullansaydın hangi özellik seni daha çok mutlu ederdi?

10. Tedarikçilerle iletişimde en çok değer verdiğin şey?

Yeni pazarlara adım atmalısın!

Artık ufkunu genişletmenin, işini yeni yerlerde görünür kılmanın tam zamanı! ZerGO ile Türkiye'nin dört bir yanındaki kurumsal alıcı ve satıcılara kolayca ulaşabilir, markanı dijital dünyada güçlendirebilirsin. KoçZer’in sağlam altyapısı sayesinde işin güvenle büyürken rekabetin yoğun olduğu alanlarda fark yaratırsın!

Satın alma süreçlerini kolaylaştırmalısın!

Görünüşe göre işini yönetirken en çok zamanını alan şey satın alma süreçleri. ZerGO’nun sunduğu baremli fiyat yapısı, buybox sistemi ve minimum sipariş adedi gibi özelliklerle iş yükünü hafifleterek tedarik zincirini hızlandırabilirsin. En uygun fiyatı kolayca seçerek hem zaman kazanabilir hem de işlerini kolaylaştırabilirsin!

Operasyonel maliyetleri azaltarak kazancını arttırmalısın!

Daha verimli çalışmak ve gereksiz maliyetlerden kurtulmak istiyorsun, farkındayız. ZerGO da tam bu noktada devreye giriyor. Hem alıcı hem satıcı için avantajlı sistemler, kampanya yönetimi ve dijital pazaryeri yapısıyla senin için sürdürülebilir bir kazanç modeli sunuyor. Minimum eforla maksimum verim peşindeysen doğru yerdesin!

İşini dijitalde güçlendirmenin tam zamanı!

Senin için işinin geleceği dijitalde saklı. Bu yüzden KoçZer’in vizyonuyla oluşturulan ZerGO, sana dijital dünyada sağlam bir zemin sunuyor. ZerGO ile kendi mağazanı açabilir ve ürünlerini binlerce kurumsal alıcıya ulaştırabilirsin. Üstelik taksitli ödeme fırsatları ve görünürlük destekleriyle büyümek düşündüğünden çok daha kolay olacak!

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Sultan Oğuz
Sultan Oğuz
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
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