İşine Seviye Atlatacak Bir Öneri Veriyoruz!
İşini büyütmek, süreçleri hızlandırmak ya da dijital dünyaya daha güçlü bir adım atmak mı istiyorsun? Bu testte sana özel hazırladığımız birkaç soruya cevap vererek seni iş hedeflerine en hızlı şekilde götürecek öneriyi sunuyoruz. Hazırsan başlayalım!
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1. Yeni bir iş fırsatıyla karşılaştığında ilk tepkin ne olur?
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2. Satış yaparken seni en çok ne motive ediyor? foto
3. İş süreçlerinde en çok zorlandığın şey ne?
4. İş ortaklığı kurarken neye dikkat edersin?
5. Hangi tür platformlara işini emanet edersin?
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6. Web üzerinden sipariş verirken tercih ettiğin şey nedir?
7. İşini dijitalde nasıl temsil ediyorsun?
8. Kendi işini yaparken en çok önem verdiğin şey? foto
9. Dijital bir pazaryeri kullansaydın hangi özellik seni daha çok mutlu ederdi?
10. Tedarikçilerle iletişimde en çok değer verdiğin şey?
Yeni pazarlara adım atmalısın!
Satın alma süreçlerini kolaylaştırmalısın!
Operasyonel maliyetleri azaltarak kazancını arttırmalısın!
İşini dijitalde güçlendirmenin tam zamanı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
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