İşin Devamlılığı Açısından Önemli Bir Kültür: Usta - Çırak İlişkisiyle Çalışan 15 Meslek Grubu

Çiftçilik, toplumun en önemli üretim mesleklerinden biridir. Temel tarım ürünlerini yetiştirerek hasat eden çiftçiler, topluma gıda sağlamakla görevlidirler. Bu nedenle toprak ve iklim özelliklerine uygun ekim-dikim yapma, hasat alma, toprak işleme, ağaç bakımı ve ilaçlama gibi birçok konuda uzmanlaşırlar. Ayrıca günümüz teknolojilerini takip ederek makine ve yapay zeka kullanımını meslek hayatına entegre eder, sürdürülebilir ve organik tarım yöntemlerini öğrenirler. Mesleki öğrenimin ömür boyu devam ettiği çiftçilik de usta-çırak ilişkisine dayanan, yoğun çalışma ve emek gerektiren bir iş koludur.