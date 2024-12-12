İşin Devamlılığı Açısından Önemli Bir Kültür: Usta - Çırak İlişkisiyle Çalışan 15 Meslek Grubu
İşin Devamlılığı Açısından Önemli Bir Kültür: Usta - Çırak İlişkisiyle Çalışan 15 Meslek Grubu
Teknoloji ve insanın durmak bilmeyen gelişmesi sürse de bazı mesleklerin temelinde usta-çırak ilişkisi yatıyor. İşin ehlinin yeni başlayan çırağı eğitmesi yoluyla kurulan bu ilişki genellikle özel zanaat ve el işçiliği gerektiren alanlarda ortaya çıkıyor. Peki bu meslekler hangileri biliyor musunuz?
Geleneklerin sürmesi ve yerel ekonominin güçlenmesi adına büyük önem taşıyan bu meslek gruplarına, gelin yakından bakalım!
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1. Kuaför
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2. Marangoz
3. Kuyumcu
4. Fırıncı
5. Terzi
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6. Çiftçi
7. Boyacı
8. Demirci
9. Tesisatçı
10. Dövmeci
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11. Camcı
12. Araba Tamircisi
13. Ayakkabıcı
14. İnşaat İşçisi
15. Fotoğrafçı
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