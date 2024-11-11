İşgücüne Katılmak İstemeyen Kadın Twitter Kullanıcısı Tartışma Yarattı

Kadının çalışması gerekli mi gibi sorular pek çok kişiye göre artık sorulması bile demode olmuş sorulardan. Ancak son zamanlarda kadının çalışmasını eleştiren pek çok paylaşım düşüyor. Bu paylaşımlar da erkeklerden çok kadınlardan geliyor. Yine bir kadın X kullanıcısı bir kadın olarak işgücüne katılmak istemediğini bunun kadının fıtratına ters olduğunu savundu. Pek çok eleştiri geldi.