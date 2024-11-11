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İşgücüne Katılmak İstemeyen Kadın Twitter Kullanıcısı Tartışma Yarattı

İşgücüne Katılmak İstemeyen Kadın Twitter Kullanıcısı Tartışma Yarattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.11.2024 - 15:55

Kadının çalışması gerekli mi gibi sorular pek çok kişiye göre artık sorulması bile demode olmuş sorulardan. Ancak son zamanlarda kadının çalışmasını eleştiren pek çok paylaşım düşüyor. Bu paylaşımlar da erkeklerden çok kadınlardan geliyor. Yine bir kadın X kullanıcısı bir kadın olarak işgücüne katılmak istemediğini bunun kadının fıtratına ters olduğunu savundu. Pek çok eleştiri geldi.

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Paylaşım şu şekildeydi. Ardından uzun bir açıklamayla kadınlar için belli başlı mesleklere müsade ettiğini açıkladı.

Paylaşım şu şekildeydi. Ardından uzun bir açıklamayla kadınlar için belli başlı mesleklere müsade ettiğini açıkladı.

Tepkiler şöyle;

Tepkiler şöyle;
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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