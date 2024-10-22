İSG Yönetmeliğine Göre İş Yeri Sahiplerinin Çalışma Ortamında Uyması Gereken 12 Ana Kural
İSG Yönetmeliğine Göre İş Yeri Sahiplerinin Çalışma Ortamında Uyması Gereken 12 Ana Kural
Her işletme sahibinin İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kapsamında uyması gereken bazı yükümlülükler vardır. Bu görev ve yükümlülüklerin gerektiği gibi uygulanması, iş kazalarının önlenmesine ve güvenlik risklerinin azaltılmasına yardımcıdır. Aksi tespit edilen her işveren idari yaptırımlarla karşılaşabilir.
İşte her işletme sahibinin mutlaka uyması gereken 12 altın İSG kuralı!
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1. Risk değerlendirmesi yapmak.
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2. Çalışanları eğitmek.
3. İş kazalarını bildirmek.
4. Koruyucu ekipman sağlamak.
5. İş güvenliği uzmanı atamak.
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6. Çalışan sağlığını kontrol etmek.
7. Acil durum hareket planı belirlemek.
8. Düzenli bakım ve kontrolleri yaptırmak.
9. Çalışan katılımı sağlamak.
10. İş ortamında düzenini sağlamak.
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