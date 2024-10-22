İSG Yönetmeliğine Göre İş Yeri Sahiplerinin Çalışma Ortamında Uyması Gereken 12 Ana Kural

İş yerinde bulunan her türlü ekipman, makine ve çalışma alanının düzenli bakım ve kontrolleri de işveren sorumluluğundadır. Bu tür ekipmanların güvenli şekilde çalışmaya devam etmesi için düzenli kontrollerden geçmesi gerekir. Aksi halde oluşacak iş kazalarında doğrudan işveren haksız olur ve yasal yaptırımlar çok daha zorlu hale gelir. Yangın güvenlik ekipmanlarının, iş makinelerinin, ilk yardım malzemelerinin ve akla gelecek diğer her şeyin zamanında denetimi çok önemlidir.